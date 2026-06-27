Kaçıyor ve sorumluluğu üstlenmiyor... Taraftarlar Suudi yıldızın kemiklerini kemiriyor!

Suudi milli takım kaptanı Salem Al-Dossari’ye yönelik sert eleştiriler, “Yeşiller”in 2026 Dünya Kupası’ndan erken elenmesinin ardından devam etti. Turnuva boyunca sergilediği düşen performans nedeniyle geniş bir taraftar kitlesi, bu başarısızlığın büyük bir kısmının sorumluluğunu ona yükledi.

Suudi Arabistan Milli Takımı, Uruguay ile 1-1 berabere kalması, İspanya'ya 0-4 yenilip, son turda Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kalarak grubu dördüncü ve son sırada tamamladı ve turnuvadan erken elendi.

Salem Al-Dossari’ye yönelik taraftar öfkesi

Maçın ardından Salem Al-Dossari'nin adı sosyal medyada gündeme oturdu. Çok sayıda taraftar, üç maçtaki sönük performansı nedeniyle milli takım kaptanına sert eleştiriler yöneltti ve takımın en önemli ve en deneyimli oyuncularından biri olarak kendisinden beklenen katkıyı sağlayamadığını vurguladı.

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Bazı taraftarlar, Al-Dossari’nin sahada milli takımı yönetmede başarısız olduğunu ve büyük turnuvalarda sergilediği karakteri gösteremediğini düşünürken, diğerleri ise teknik ve fiziksel seviyesinin taraftarların beklentilerinin çok altında kaldığını belirtti.

Sorumluluktan kaçmakla suçlandı

Eleştiriler teknik performansta kalmadı, maçın bitiş düdüğünden sonra yaşananlara da uzandı; bazı taraftarlar, turnuvadan elendikten sonra Salim Al-Dosari’nin basına açıklama yapmaması nedeniyle hoşnutsuzluklarını dile getirdi.

Bazı taraftarlar, milli takım kaptanının bu davranışını “sorumluluktan kaçma” olarak nitelendirdi. Takım kaptanının, özellikle kaptanlık pazubandını taktığı ve son yıllarda Suudi milli takımının en öne çıkan isimlerinden biri olduğu için, ortaya çıkıp taraftarlara bir mesaj vermesi ve başarısızlık için özür dilemesi gerektiğini savundular.

Buna karşılık, diğerleri ise eleme sorumluluğunu tek başına Salem Al-Dossari’ye yüklemenin haksızlık olduğunu savundu. Başarısızlığın, belirli bir oyuncudan ziyade teknik ekip, yönetim ve oyuncuları da kapsayan toplu hataların sonucu olduğunu vurgulayan bu kesim, Dünya Kupası serüveninin sona ermesinin ardından “Yeşiller”in kaptanı hakkındaki tartışmaların devam etmesine neden oldu.