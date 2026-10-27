İlk olarak O Jogo gazetesinin bildirdiği ve kısa süre sonra A Bola gazetesinin doğruladığı üzere, millî takım teknik direktörü Jorge Jesus'un Al-Nassr'ın 41 yaşındaki hücum oyuncusunu yaklaşan Uluslar Ligi maçları için kadroya çağırması bekleniyor.

Haberlere göre Jesus, Ronaldo'yu Danimarka (14 Kasım) ve Galler (17 Kasım) karşılaşmaları için ön kadrosuna aldı. Böylece hücum oyuncusu millî takıma beklenenden erken dönebilir.

Ronaldo, son millî maç arasında gündeme gelmişti; kendi isteğiyle ve kimseyle önceden görüşmeden takımın kaldığı yerden ayrılmıştı. Bunun nedeni, Jesus'un Norveç'teki (2-1) maçta ona yer vermemesi ve ardından Danimarka'ya karşı oynanacak maçta da onu yalnızca yedek kulübesinde oturtacağını açıklamasıydı.

Ronaldo ayrılmakla yetinmedi; Jesus'u verdiği sözü tutmamakla da kamuoyu önünde suçladı. Öte yandan, sonuçsuz kalmayacak olan hatalı davranışını kabul ederek takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür diledi.

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Cristiano Ronaldo federasyondan hangi cezayı aldı?

FFP federasyonu bunun üzerine Ronaldo'ya 30 gün men ve 255 avro para cezası verdi. Ceza, 30 Eylül'de kamptan ayrılmasının ertesi günü geçici olarak uzaklaştırıldığı tarihten itibaren geriye dönük olarak geçerli sayılıyor ve ekim ayı bitmeden sona eriyor.

Ceza, federasyonun bu tür ihlaller için belirlediği sınırlar içinde kalıyor. FPF'nin açıklamasına göre Ronaldo, disiplin talimatının 160. maddesini ihlal etti. Talimat, bu ihlal için ilk etapta bir ila altı ay men cezası, profesyonel futbolcular için de ayrıca 510 ila 1020 avro para cezası öngörüyor.

Ancak Ronaldo tarafı hafifletici nedenler sunabildi. Hatalı davranışını kabul etmesinin yanı sıra millî takım için taşıdığı önem ve takıma katkıları da bu nedenler arasında yer aldı.