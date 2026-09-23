Yedi haftanın ardından Real Madrid, La Liga puan tablosunda Barcelona'nın altı puan gerisine düştü ve lider Hansi Flick'in ekibi ile José Mourinho'nun takımının performans düzeyi arasındaki fark uçurum boyutunda.

Barcelona futbol oyunu ve ezici galibiyetleriyle dünya çapında geniş bir takdir toplarken, Real Madrid yalnızca eleştiri alıyor. Bir kez daha devasa bir yatırım yapılmış olmasına rağmen kulüp kimseyi ikna etmeyi başaramadı ve en sert eleştirmenleri kendi taraftarları oldu.

Madrid derbisinin ardından dikkatleri başka yöne çekmek için Santiago Bernabéu kalesinde ortaya atılan hakem hataları hikâyesi bir yana, Real Madrid'i asıl acıtan şey Rodri; "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre.

Toni Kroos'un 2024 yazında futbolu bırakmasının ve Luka Modric'in kayda değer bir iz bırakmadığı son bir sezonun ardından 2025'te Milan'a gitmesinin ardından, Real Madrid'in orta sahasında beyin görevi görecek bir oyuncunun iki yıl boyunca eksikliği hissedildi. Real Madrid taraftarları arasında geçen yaz eski Manchester City orta saha oyuncusuyla anlaşmanın şart olduğu konusunda neredeyse tam bir mutabakat vardı.

İlk baştaki çekincelerine rağmen Real Madrid Başkanı Florentino Pérez sonunda onunla anlaşmayı denemeye onay verdi ve Mourinho onu projesine ikna etmeye çalıştı, ancak Barcelona devreye girince Rodri Katalan kulübünü tercih etti.

Oyuncunun "Mundo Deportivo" gazetesine verdiği son röportajda kendisinin de açıkladığı gibi, ilgisi ve muamelesi için teşekkür etmek ve tercihinin Barcelona olduğunu bildirmek üzere Real Madrid'in teknik direktörünü aramıştı.

Ancak Rodri transferinin başarısızlığa uğramasının ardından bir alternatif aramak yerine Real Madrid, tüm güvenini bir çözüm olarak Bernardo Silva'ya verdi. Oysa Portekizli oyuncu Rodri ile aynı rolü üstlenmiyor; aynı durum Arda Güler için de geçerli, çünkü ikisi de daha çok hücumcu orta saha oyuncularına yakın.

Real Madrid'e transferinin başarısızlıkla sonuçlanmasının yanı sıra Rodri, kısa sürede Barcelona forması altında parlıyor. Madrid doğumlu olan ve İspanya Milli Takımı'ndaki oyuncuların yarısıyla bir araya geldikten sonra kendini evinde gibi hisseden orta saha oyuncusu, Pedri'nin yanında takımın pusulası hâline geldi.

Geçen sezonun sonunda Flick her mevki için tecrübeli oyuncular istemişti ve Rodri en ideal seçenekti. Yalnızca altı maçta Madrid'in evladı, Katalan takımının oyun tarzını dikte eden lider konumuna geldi. Stoperlerin arkadan hücum başlatmasına yardımcı olabiliyor, baskı altındaki orta saha oyuncularına bir çıkış yolu sağlayabiliyor, hatta savunmaya dönüp net gol fırsatlarını engelleyebiliyor; tıpkı geçen hafta sonu Sánchez Pizjuán sahasında Sevilla karşısında yaptığı gibi.

Katalan gazete raporunu şu sözlerle tamamladı: "Madrid'de Rodri'yi imza atmaya ikna edemedikleri için saçlarını yoluyorlar, Barcelona'da ise o zaten taraftarların gözbebeği ve imzası iki kat coşkuyla kutlanıyor."

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