Lionel Messi için ABD Ligi'nin normal sezonunu kapatan gece ideal olmaktan uzaktı; Inter Miami, kendi sahasında üç gollük üstünlüğü elinden kaçırdı. Ancak Arjantinli yıldız, bu geceden yeni bir tarihi başarıyla ayrıldı ve turnuvanın tarihinde hiçbir oyuncunun daha önce ulaşamadığı bir rakama imza attı.

Charlotte FC karşısında fileleri havalandıramamasına rağmen, 2026 sezonunu 26 golle gol krallığının zirvesinde tamamladı ve geçen sezon kaydettiği 29 golün ardından, Altın Ayakkabı ödülünü üst üste ikinci kez kazandı.

Bu başarıyla 39 yaşındaki oyuncu, ABD Ligi tarihinde Altın Ayakkabı'yı üst üste iki sezon kazanan ilk oyuncu olarak, daha önce eşi görülmemiş tarihi bir başarıya imza atmış oldu. Aynı zamanda ödülü birden fazla kez kazanan altıncı oyuncu da oldu.

Messi'nin gol üstünlüğü penaltılara dayalı değildi; 25 golü akan oyundan, yalnızca bir golü ise penaltıdan kaydetti. Böylece, 2025'te kaydettiği 28 gollük önceki rekorunun ardından, turnuva tarihinde bir sezonda penaltı dışında atılan gollerde ikinci en yüksek rakama ulaştı.

Ayrıca sezonu 17 asistle tamamlayarak toplam gol katkısını 43'e çıkardı ve bu kategoride de zirveye yerleşti. Böylece ligin tarihinde üst üste iki sezon en az 40 gol katkısı yapan ilk oyuncu oldu.

Miami'nin çıkışından önce iptal edilen gol

"Nou Stadyumu"ndaki karşılaşma, daha ilk dakikalardan itibaren heyecanlı bir senaryoya sahne oldu. Charlotte, 4. dakikada Liel Abada aracılığıyla öne geçtiğini sandı; ancak hakem, VAR incelemesinin ardından, atağın başında Aiden Tokalamati'ye temas eden bir el teması nedeniyle golü iptal etti.

Inter Miami geriye düşmekten kurtuldu ve durumu değerlendirerek 14. dakikada Ian Fray aracılığıyla öne geçti. Fray, bir kornerin ardından ceza sahası içinde seken topu takip etti.

33. dakikada Messi'nin etkisi yeniden kendini gösterdi. Kullandığı korneri Germán Bertramé kafayla kaleye doğru çevirdi, ardından Luis Suárez topu ağlara gönderdi.

İlk yarının bitimine üç dakika kala Rodrigo De Paul, ceza sahası dışından sert bir vuruşla üçüncü golü ekledi ve Inter Miami ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Ancak devre arasından sonra yaşananlar, maçı baştan sona değiştirdi.

Charlotte'u maça döndüren 5 dakika

Charlotte ikinci yarıya farklı bir görüntüyle çıktı ve 50. dakikada Liel Abada'nın, Tyger Smalls'ın ortasını ağlara göndermesiyle farkı bire indirmeyi başardı.

Konuk takım uzun süre beklemedi; Abada yalnızca 5 dakika sonra Pep Biel ile verkaç yaptıktan sonra uzak köşeye usta işi bir vuruş çıkararak kendi ikinci golünü de kaydetti.

Messi, Charlotte'un geri dönüş umutlarını neredeyse sona erdiriyordu; topu kalecinin üzerinden aşırtmaya çalıştı, ancak defans oyuncusu Henry Kessler topu kale çizgisinden uzaklaştırdı.

Inter Miami üstünlüğünü korumaya çalışırken Charlotte, savunmanın şaşkınlığını değerlendirdi ve belirleyici an 90. dakikada geldi. Smalls'ın şutu direkten dönünce topu bulan Rodolfo Oloko, filelere göndererek geri dönüşü tamamladığını ilan etti.

Messi pes etmedi ve uzatma dakikalarında direğe çarpan bir şutla galibiyeti neredeyse kapıyordu; ancak maç 3-3 berabere sona erdi.

Tekrarlanan senaryo ve Orlando maçından acı bir hatıra

Üç gollük üstünlüğü elden kaçırmak, Inter Miami için 2026 sezonunda istisnai bir olay değildi. Takım, geçtiğimiz 2 Mayıs'ta çok daha acı bir senaryo yaşamıştı; Orlando City karşısında ilk 33 dakikada 3-0 öne geçmiş, ardından maçı 4-3 kaybetmişti.

O karşılaşmada Martín Ojeda dikkat çekici bir performans sergilemiş ve üç gol (hat-trick) kaydetmişti. Orlando geri dönüşe ilk yarının bitiminden önce attığı golle başlamış, ardından ikinci yarıda iki gol daha ekledikten sonra Tyrese Spicer 93. dakikada galibiyet golünü kapmıştı.

Orlando'nun geri dönüşü de tarihiydi; ABD Ligi tarihinde üç gol geride iken bir maçı kazanmayı başaran yalnızca dördüncü takım ve 2018'den bu yana bunu başaran ilk takım oldu.

Dolayısıyla Charlotte beraberliği, Inter Miami için endişe verici bir savunma sorununu yeniden gündeme getirdi. Takım, bu kez mağlubiyetten kurtulmuş olsa da, kendi sahasında üç gollük üstünlüğü sezon içinde ikinci kez elinden kaçırdı.

Messi, play-off turlarında başka bir başarının peşinde

Beraberliğe rağmen Inter Miami, New England'ın Orlando'ya 1-0 yenilmesinden faydalanarak normal sezonu Doğu Konferansı'nda 60 puanla ikinci sırada tamamladı.

Messi'nin takımı, play-off turlarındaki yolculuğuna yedinci sıranın sahibi Columbus Crew ile karşılaşarak başlayacak. Bu, üç maçın en iyisi sistemiyle sonuçlanacak ilk tur serisi kapsamında oynanacak.

Öte yandan Nashville, Cincinnati'yi 2-0 yenerek puanını 77'ye çıkardı ve Doğu Konferansı'nın zirvesini kaptı. Böylece normal sezonda en fazla puan rekorunu, 2024 yılında 74 puanla Inter Miami adına kayıtlı olan önceki rekoru kırmış oldu.