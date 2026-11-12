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Üst üste sekiz resmi maç galibiyeti, kupa hayalleri ve Erling Haaland'a bile rakip olan, izleyenleri büyüleyen bir Brezilyalı. Marco Rose'un AFC Bournemouth'u belki de Avrupa'nın en formda takımı. Oysa birkaç hafta önce dışarıdan bakıldığında, Alman teknik direktörün koltuğunun erkenden sallanması pek de şaşırtıcı olmazdı.

Marco Rose kısa süre önce kicker'e, Premier League'deki ilk sezonuna sonuçlar açısından son derece kötü başlamasına rağmen görevini kaybetmekten hiç korkmadığını şöyle anlattı: "İyi futbol oynuyorduk. Kulüpte kendimi açıklamak zorunda hiç kalmadım, herkes izlediğimiz yola inanıyordu." AFC Bournemouth, ilk altı lig maçından yalnızca üç puan çıkarmış ve ekim ortasında düşme hattındaki 18. sırada yer almıştı.

Yalnızca yaklaşık bir ay sonra tablo tamamen değişti: Rose'un ekibi son sekiz resmi maçının tamamını kazandı. Premier League'de üst üste dört galibiyet alan Bournemouth, bir anda yedinci sıraya yükselerek kalıcı olmayı hedeflediği puan tablosu bölgesine ulaştı.

Başka birçok kulüpte koltuğu muhtemelen erkenden sallanacak Rose yönetimindeki zorlu ilk haftalara rağmen Bournemouth yöneticilerinin soğukkanlılığını koruması böylece karşılığını verdi. Daha yakından bakıldığında kulüp yönetiminin övgüyü hak eden bu tutumu da son derece anlamlı görünüyor.

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Marco Rose'un AFC Bournemouth'ta devraldığı ağır miras

Her şeyden önce Rose, ilkbaharda İngiltere'nin güney kıyısındaki kulüple 2029'a kadar sözleşme imzalamıştı ve son derece ağır bir mirası devralmıştı. Yazın Liverpool'a giden selefi Andoni Iraola, Bournemouth'u son üç yılda İngiltere'nin en üst liginde başarıyla kalıcı hâle getirmiş, hatta sonunda kulüp tarihine geçmişti. Premier League'e ancak 2022'de dönen Cherries, Iraola yönetiminde önce 12., ardından dokuzuncu, geçen sezon ise altıncı oldu. Kulüp tarihinin en iyi derecesi, Bournemouth'a üstelik ilk kez Avrupa kupalarının kapısını açtı.

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Iraola'nın başarılı dönemi hafızalarda hâlâ tazeyken Rose'un Almanya veya Avusturya dışındaki ilk görevi, sonuçlar bakımından olabilecek en kötü şekilde başladı. Ancak nedenlerini anlamak için fikstüre bakmak bile yeterli. Bournemouth sezona Manchester City deplasmanında başladı; ardından Everton'a karşı, Newcastle United deplasmanında ve Brentford'a karşı zorlu maçlar oynadı. Sonrasında da Liverpool ve Chelsea gibi üst düzey takımlarla karşılaştı.

Getty Images

Son derece çetin bir başlangıç fikstürüydü. Üstelik yeni teknik direktörün oyun anlayışını benimsemek için her şeyden önce zamana ihtiyaç duyan bir takım açısından. Sonuçların hayal kırıklığı yarattığı maçların birkaçında şansın Bournemouth'un yanında olmaması veya önlenebilir bireysel hatalarla takımın kendi işini zorlaştırması da durumu daha can sıkıcı hâle getirdi.

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Rose, kötü geçen başlangıcı değerlendirirken "Muhtemelen üç ila altı puanımız daha olmalıydı" dedi ve şöyle yakındı: "Özellikle bazı geç golleri yeme şeklimiz can sıkıcıydı: komik durumlar, bireysel hatalar." Örneğin City karşısında Bournemouth sürpriz yapmaya çok yaklaşmış, 84. dakikaya kadar 1-0 önde kalmıştı. Ardından Marc Guehi bir kornerde öylesine boş pozisyonda kafa vurdu ki beraberliği getiren golü atmaması neredeyse imkânsızdı. Uzatma dakikalarında ise Josko Gvardiol, Skyblues'a galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bournemouth sezon başında sık sık kendi kendine engel oldu

Bir hafta sonra Everton karşısında Bournemouth ilk galibiyetini neredeyse cebine koymuştu. Ancak Marcus Tavernier ile Ryan Christie, kornerden gelen topu uzaklaştırmak yerine adeta bir komedi sahnesini andırırcasına birbirlerine engel oldu. Everton'dan James Tarkowski de uzatma dakikalarında attığı beraberlik golüyle bunu karşılıksız bırakmadı. Rose, "Örneğin duran toplar üzerinde çalışmamız gereken bir konuydu" dedi ve son dönemde duran topları savunma dâhil bazı sorunların başarıyla giderildiğini anlattı: "Bu bir süreçti. Artık duran topların her iki tarafında da çok sağlam hâle geldik."

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Bournemouth üçüncü haftada Newcastle deplasmanında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayıp beraberlik golünü yine maçın sonlarında yedi. Dördüncü haftada Brentford karşısında ise kaleci Djordje Petrovic'in Alman millî futbolcu Kevin Schade'nin fırsata çevirdiği ağır hatası üç puana mal oldu. Bunları Liverpool'a karşı alınan 1-0'lık yenilgi ve ardından ekim başında Chelsea deplasmanında yaşanan 5-1'lik mağlubiyet izledi. Gerçekten endişe verici tek kırılma noktası da bu son maçtı.

Rose, Stamford Bridge'deki hezimetin "ağır bir darbe" olduğunu kabul etti. Öncesindeki iyi performanslara karşın çok az puan toplayan takımın sezonunu tehlikeli bir yöne sürükleme potansiyeli vardı. Ancak tam tersi oldu.

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Rose, yükselişi Chelsea maçından sonra "son yüzde beşi de ortaya koyduk, bu önemliydi" sözleriyle açıkladı. Bournemouth o tarihten bu yana sekiz maçının tamamını kazandı. Bu serinin zirvesi ise art arda gelen üç 3-0'lık galibiyetti: Avrupa Ligi'nde AC Milan'a karşı, Premier League'de Manchester United deplasmanında ve Lig Kupası'nda Aston Villa'ya karşı.

Santrfor Evanilson kısa süre önce Daily Mail'e, "Teknik direktör bizi iyi bir takım hâline getirdi ve artık bizden gerçekten ne beklediğini biliyoruz. Hücumda hareketlilik istiyor, önde baskı yapmamızı istiyor" dedi. Brezilyalı futbolcu, Rose'un son derece yoğun tempolu futbolunun en önemli parçalarından biri. Presin öncüsü olarak rakip savunmacılara öylesine etkili baskı yapıyor ki ya topu bizzat kapıyor ya da onları hataya zorluyor.

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Evanilson, Marco Rose'un pres canavarının öncüsü

Bunun en iyi örneği, millî maç arasından önce Ipswich Town deplasmanında alınan 2-1'lik son galibiyetteki iki goldü. Skoru geçici olarak 2-0'a getiren golden önce Evanilson, geriye verilen pası iyi sezip topu ileride kazandı. Böylece kısa süre sonra Ryan Christie'nin vuruşunun ardından Leif Davis'in kendi kalesine attığı golle sonuçlanan atağı başlattı. Erken gelen açılış golünde ise Evanilson, kale sahası çevresinde Ipswich kalecisi Christian Walton'a baskı yapmış, topu kapıp ağlara göndermişti.

2024'te Brezilya formasıyla iki millî maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, Rose'un pres anlayışı için biçilmiş kaftan. Bournemouth, Alman teknik direktör yönetiminde bu Premier League sezonunda rakiplerini zorladığı hatalardan şimdiden sekiz gol buldu. Bu, söz konusu istatistikte kendisine en yakın takımın iki katı. Evanilson ise bu sekiz golün altısında ya topu kazanan ya da golü atan oyuncuydu.

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Son beş lig maçının hepsinde gol atan Evanilson, dokuz doğrudan gol katkısıyla şu anda City'nin süperstarı Erling Haaland'la birlikte Premier League'in en çok gol katkısı yapan oyuncusu. Ipswich'e karşı attığı açılış golü, yalnızca ön hattaki olağanüstü çalışmasının değil, arkasındaki oyuncuların da Rose'un oyun anlayışını şu sıralar sahaya ne kadar iyi yansıttığının göstergesiydi. Çünkü Ipswich kalecisi Walton, Marcus Tavernier, Tyler Adams ve Justin Kluivert pas seçeneklerini kusursuz biçimde kapattığı için böylesine büyük baskı altında kaldı.

Rose'un futbolunun Bournemouth'ta artık çok iyi işlediği başka rakamlardan da anlaşılıyor: Hücum bölgesinde şimdiye kadar yalnızca ikinci sıradaki Brighton & Hove Albion daha fazla top kazandı. Cherries'in bu tür ileri bölgede kazanılan toplardan attığı dört gol ise Premier League'in en yüksek sayısı.

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Buna Bournemouth'un savunmada giderek daha sağlam hâle gelmesi de ekleniyor. Son sekiz resmi maçta yalnızca iki gol yiyen takım, önce üst üste altı maçta kalesini gole kapattı. Rose, sezonun karmaşık başlangıç döneminde çıkarılan derslerden birinin "bazen basit çözümler bulmak gerektiği" olduğunu söyleyerek zayıf noktaları nasıl giderdiklerini anlattı: "Premier League'deki ilk haftalarda genel olarak bazı şeylere uyum sağlayabildik: kale vuruşlarına, geriden oyun kurmaya, bu durumlarda nasıl pres yapıldığına. Belki de zaman zaman topu doğrudan rakip yarı sahaya gönderip orada yerleşmeye çalışmak gerekiyor."

Marco Rose'un Bournemouth'ta geniş bir kadrosu var

Rose'a göre yine de "oyun kalitesi önemli. İkisi arasındaki dengeyi kurmayı başardık." Futbol kalitesiyle gerektiğinde topa sahipken doğrudan oynamayı ve top rakipteyken her zaman yoğun baskı uygulamayı birleştiren bu anlayışa oyuncu kadrosu da uyuyor: Evanilson, onun yüksek potansiyelli Brezilyalı vatandaşı Rayan, Hollandalı millî futbolcu Justin Kluivert ve kulüple özdeşleşen Marcus Tavernier. Özellikle yüksek pres için büyük önem taşıyan hücum hattı, teknik becerinin yanı sıra dinamizmi ve olağanüstü koşu isteğini de temsil ediyor.

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Tavernier özellikle dikkat çekiyor. 27 yaşındaki futbolcu, 2026/27 Premier League sezonunda şimdiden beş gol attı. Pres başlatmada çok etkili ve gol tehlikesi yaratmak için sık sık sol taraftan ceza sahasının merkezine hareketleniyor. İngiltere Millî Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel için bir seçenek mi? Rose kısa süre önce "Bunu Thomas'a sormalısınız" dedi ve oyuncusunu övdü: "Ama birkaç oyuncunun kendini gösterdiğini düşünüyorum, özellikle de Marcus bize çok şey katıyor. Artık iç koridorda daha fazla oynuyor, ileriye iyi koşular yapıyor. Siz de ceza sahasındaki oyuncu varlığından söz ettiniz."

Getty Images

Rose'un işini kolaylaştıran bir unsur da birbirini tanıyan, oturmuş bir takım devralmış olması. Sözleşmesi sona erdikten sonra Tottenham'a bedelsiz transfer olan savunmanın lideri Marcos Senesi dışında yalnızca bir kilit oyuncu ayrıldı. Onun yerine de Benfica'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle alınan Portekizli millî futbolcu Antonio Silva ile uygun bir takviye yapıldı.

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Böylece Rose, kadronun mevcut istikrarı üzerine inşa edebildi; üstelik elinde geniş bir kadro var. Takımın en kaliteli orta saha oyuncusu Alex Scott, son haftalardaki güçlü performansta sahada bile değildi ve şimdi uyluk sakatlığından dönüyor. Hücumun genç yeteneği Junior Kroupi de ayak sakatlığının ardından ancak ekim sonunda sahalara döndü ve hücumda ek seçenekler sunuyor. Başlangıçta sakat olan eski Leverkusenli Amine Adli için de aynı durum geçerli.

Bournemouth'un galibiyet serisinin bir başka yönü

Öte yandan Bournemouth'un son dört Premier League galibiyetinde, ilk altı haftaya kıyasla daha zayıf rakiplerle karşılaştığı da bir gerçek: Krizdeki AFC Sunderland ve Manchester United'ın yanı sıra Leeds United ve lige yeni yükselen Ipswich. Diğer yandan takım, birçok güçlü rakiple şimdiden karşılaştı. Millî maç arasından sonraki iki mücadele, Nottingham'a karşı iç saha ve Fulham deplasmanı, etkileyici serinin devamına oldukça elverişli görünüyor.

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Bu iki maçın arasında Avrupa Ligi'nde Celta Vigo deplasmanı var. Rose, yeni kulübüyle bu turnuvada şimdiden tarih yazdı: Bournemouth, 60 yılı aşkın süre önceki Liverpool'dan (1964) bu yana Avrupa kupalarındaki ilk dört maçının tamamını kazanan ilk, genel olarak da ikinci İngiliz kulübü oldu.

Real Sociedad deplasmanında 2-1'lik galibiyet, Sturm Graz ve Milan'a karşı evinde alınan 3-0'lık galibiyetler, son olarak Sparta Prag deplasmanında 3-1'lik galibiyet. Bournemouth, lig aşaması tablosunda ikinci sırada ve böylece doğrudan son 16 turuna yükselme yolunda güçlü bir konumda. Avrupa Ligi şampiyonluğu ve bununla birlikte gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynama hedefi için ligdekinden muhtemelen daha kolay bir yol şimdiden hayal ediliyor mu? Rose, "Hayır, bunu kesinlikle düşünmüyorum" diyerek mütevazı tutumunu korudu.

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50 yaşındaki teknik direktör, "Bu sezon oynayacağımız her eksik maç bize yardımcı olacağı için ara tur oynamadan son 16'ya yükselmeye" odaklanmak istediklerini söyledi. Bununla birlikte, İngiltere'nin güneyinde Iraola'nın attığı temelin üzerine daha fazlasını koymaya elbette itirazı yok. Zorlu bir başlangıcın ardından bunun koşulları da oluşmuş durumda.