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Üst üste sekiz resmî maç galibiyeti, kupa hayalleri ve Erling Haaland'a bile rakip olan göz kamaştırıcı bir Brezilyalı. Marco Rose'un AFC Bournemouth'u belki de Avrupa'nın en formda takımı. Oysa birkaç hafta önce dışarıdan bakıldığında Alman teknik adamın koltuğunun erkenden sallanması pek de şaşırtıcı olmazdı.

"İyi futbol oynuyorduk. Kulüpte kendimi hiçbir zaman açıklamak zorunda kalmadım, herkes izlediğimiz yola inanıyordu" diyen Marco Rose, ilk Premier League sezonuna sonuçlar açısından son derece kötü başlamasına rağmen işini kaybetmekten hiç korkmadığını kısa süre önce kicker'e anlattı. AFC Bournemouth, ilk altı lig maçından yalnızca üç puan çıkarmış ve ekim ortasında 18. sırada, düşme hattında yer almıştı.

Aradan yalnızca yaklaşık bir ay geçtikten sonra tablo tamamen değişti: Rose'un ekibi son sekiz resmî maçının tamamını kazandı, Premier League'de üst üste dört kez üç puan aldı ve bir anda hedeflediği sıralama bölgesine, yedinci basamağa yükseldi.

Başka birçok kulüpte koltuğu muhtemelen erkenden sallanacak olan Rose yönetimindeki zorlu ilk haftalara rağmen Bournemouth yöneticilerinin soğukkanlılığını koruması, böylece karşılığını verdi. Üstelik yakından bakıldığında kulüp yönetiminin övgüyü hak eden bu tutumu son derece anlamlı.

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Marco Rose'un AFC Bournemouth'taki ağır mirası

Her şeyden önce, ilkbaharda İngiltere'nin güney kıyısındaki kulüple 2029'a kadar sözleşme imzalayan Rose, son derece ağır bir miras devraldı. Yazın Liverpool'a giden selefi Andoni Iraola, Bournemouth'u son üç yılda İngiltere'nin en üst liginde başarıyla kalıcı hâle getirmiş, hatta sonunda kulüp tarihine geçen bir başarıya imza atmıştı. Premier League'e ancak 2022'de dönen Cherries, Iraola yönetiminde önce 12., ardından dokuzuncu ve geçen sezon altıncı oldu. Kulüp tarihinin en iyi derecesi, Bournemouth'a bunun da ötesinde ilk kez Avrupa kupalarında oynama hakkı kazandırdı.

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Iraola'nın başarılı dönemi hâlâ hafızalardayken Rose'un Almanya veya Avusturya dışındaki ilk görevi, sonuçlar bakımından olabilecek en kötü şekilde başladı. Ancak bunun nedenlerini görmek için fikstüre bakmak bile yeterli. Bournemouth sezona Manchester City deplasmanında başladı; ardından Everton, Newcastle United deplasmanı ve Brentford karşısında zorlu maçlar oynadı. Sonrasında ise Liverpool ve Chelsea gibi üst düzey takımlarla karşılaştı.

Getty Images

Son derece çetin bir başlangıç fikstürüydü. Üstelik yeni teknik direktörün oyun anlayışını benimsemek için öncelikle zamana ihtiyacı olan bir takım açısından. Sonuçları hayal kırıklığı yaratan maçların birçoğunda şansın Bournemouth'un yanında olmaması ya da oyuncuların önlenebilir bireysel hatalarla işleri kendi kendilerine zorlaştırması da cabasıydı.

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Kötü geçen başlangıcı değerlendiren Rose, "Muhtemelen üç ila altı puanımız daha olmalıydı" dedi ve ekledi: "Özellikle bazı geç golleri yeme şeklimiz can sıkıcıydı: Komediye varan pozisyonlar, bireysel hatalar." Örneğin Bournemouth, City karşısında sürprize yaklaşmış ve 84. dakikaya kadar 1-0 önde kalmıştı. Ardından Marc Guehi bir kornerde öylesine boşta kafa vurdu ki beraberlik golünü atmaması neredeyse mümkün değildi. Uzatma dakikalarında da Josko Gvardiol, Skyblues'a galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bournemouth sezon başında sık sık kendi kendine engel oldu

Bir hafta sonra Everton karşısında Bournemouth ilk galibiyetini neredeyse cebine koymuştu. Ancak Marcus Tavernier ve Ryan Christie, bir korneri uzaklaştırmak yerine komediye varan bir şekilde birbirlerine engel oldu. Evertonlı James Tarkowski de uzatma dakikalarında gelen beraberlik golüyle bu fırsatı değerlendirdi. Rose, "Duran toplar konusu, örneğin, bizi epey meşgul etti" diyerek son dönemde duran topları savunmadaki sorunların da başarıyla giderildiğini anlattı: "Bu bir süreçti ve artık duran toplarda hem hücumda hem savunmada çok istikrarlı hâle geldik."

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Bournemouth, üçüncü haftada Newcastle deplasmanında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayarak yine geç bir beraberlik golü yedi. Dördüncü haftada Brentford karşısında ise kaleci Djordje Petrovic'in vahim hatasını Alman millî oyuncu Kevin Schade soğukkanlılıkla cezalandırdı ve Bournemouth üç puandan oldu. Bunu Liverpool karşısındaki 1-0'lık yenilgi ve ekim başında Chelsea deplasmanında alınan 5-1'lik mağlubiyet izledi. Gerçekten endişe verici tek kırılma noktası da bu son maçtı.

Rose, Stamford Bridge'deki hezimetin "ağır bir darbe" olduğunu kabul etti. Öncesinde iyi performanslar sergilese de çok az puan toplayabilen takımın sezonunu tehlikeli bir yöne sürükleme potansiyeli vardı. Ancak tam tersi oldu.

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Rose, yükselişi açıklarken Chelsea maçından sonra "son yüzde beşlik katkıyı da ortaya koyduklarını, bunun önemli olduğunu" söyledi. O günden bu yana sekiz maçın tamamı kazanıldı. Zirve noktası ise art arda gelen üç 3-0'lık galibiyetti: Avrupa Ligi'nde AC Milan'a, Premier League'de Manchester United'a ve Lig Kupası'nda Aston Villa'ya karşı.

Santrfor Evanilson kısa süre önce Daily Mail'e, "Teknik direktör bizi iyi bir takım hâline getirdi ve artık bizden gerçekten ne beklediğini biliyoruz. Hücumda hareketlilik ve önde baskı yapmamızı istiyor" dedi. Brezilyalı oyuncu, Rose'un son derece yoğun tempolu futbolunun en önemli parçalarından biri. Baskının en önündeki isim olarak rakip savunmacılara sürekli öyle etkili pres yapıyor ki ya topu bizzat kapıyor ya da onları hataya zorluyor.

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Evanilson, Marco Rose'un pres makinesinin en uç noktasında

Bunun en iyi örneği, millî maç arasından önce Ipswich Town deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyetteki iki goldü. Skorun 2-0'a gelmesinden önce Evanilson bir geri pası akıllıca sezerek topu rakip yarı sahada kazandı. Böylece, kısa süre sonra Ryan Christie'nin şutunun ardından Leif Davis'in kendi kalesine attığı golle sonuçlanan atağın önünü açtı. Erken gelen ilk golde ise Evanilson, kale sahası yakınında Ipswich kalecisi Christian Walton'a baskı yapıp topu çalarak ağlara gönderdi.

2024'te Brezilya formasıyla iki millî maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, Rose'un pres tarzına biçilmiş kaftan. Bournemouth, Alman teknik adam yönetiminde bu Premier League sezonunda rakibi hataya zorlayarak sekiz gol attı. Bu, söz konusu istatistikte kendisine en yakın takımın iki katı. Evanilson ise bu sekiz golün altısında ya topu kazanan ya da golü atan oyuncuydu.

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Son beş lig maçının tamamında gol atan Evanilson, gollere yaptığı dokuz doğrudan katkıyla şu anda City'nin süper yıldızı Erling Haaland ile birlikte Premier League'in en skorer oyuncusu. Ipswich karşısında attığı ilk gol, yalnızca ön alandaki olağanüstü çalışmasının değil, arkasındaki oyuncuların da Rose'un oyun anlayışını şu sıralar sahaya ne kadar iyi yansıttığının göstergesiydi. Zira Marcus Tavernier, Tyler Adams ve Justin Kluivert, Ipswich kalecisi Walton'ın pas seçeneklerini en iyi şekilde kapatarak onu bu denli baskı altında bıraktı.

Rose'un futbol anlayışının Bournemouth'ta artık çok iyi işlediği başka rakamlardan da görülüyor: Şimdiye kadar yalnızca lig ikincisi Brighton & Hove Albion, rakip yarı sahanın son üçte birlik bölümünde daha fazla top kazandı. Bu bölgede kazanılan toplardan doğan gollerde ise Cherries, dört golle Premier League'in zirvesinde.

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Buna Bournemouth'un savunmada giderek daha istikrarlı hâle gelmesi de ekleniyor. Son sekiz resmî maçta yalnızca iki gol yiyen takım, bu süreçte önce art arda altı maçta kalesini gole kapattı. Rose, sezonun karmaşık başlangıç döneminden çıkardıkları derslerden birinin "bazen basit çözümler bulmak gerektiği" olduğunu söyleyerek zayıf noktaları nasıl giderdiklerini anlattı: "Premier League'deki ilk haftalarda buna genel olarak uyum sağladık: kale vuruşları, geriden oyun kurma ve bu anlarda nasıl pres yapıldığı. Belki bazen topu fazla süslemeden rakip yarı sahaya taşımak ve orada yerleşmeye çalışmak gerekiyor."

Marco Rose, Bournemouth'ta geniş bir kadroya sahip

Rose, buna rağmen "oyun kalitesinin önemli" olduğunu belirterek, "Bu dengeyi kurmayı başardık" dedi. Futbol kalitesiyle birlikte gerektiğinde topa sahipken doğrudan oynamayı ve topsuzken her zaman yoğun baskıyı gerektiren bu karışıma kadro da uyuyor: Evanilson, yüksek potansiyelli Brezilyalı vatandaşı Rayan, Hollandalı millî oyuncu Justin Kluivert ve kulüple özdeşleşen Marcus Tavernier. Özellikle yüksek pres için büyük önem taşıyan hücum hattı, teknik becerinin yanı sıra dinamizm ve olağanüstü koşu isteğini de bir araya getiriyor.

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Bu isimler arasında Tavernier özellikle dikkat çekiyor. 27 yaşındaki oyuncu, 2026/27 Premier League sezonunda şimdiden beş gol attı. Pres yaparken son derece etkili olan Tavernier, gol tehdidi yaratmak için sık sık sol kanattan ceza sahasının merkezine giriyor. İngiltere Millî Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel için bir seçenek olabilir mi? Rose kısa süre önce, "Bunu Thomas'a sormalısınız" dedi ve oyuncusunu övdü: "Ama bence birkaç oyuncu kendini gösterdi. Özellikle Marcus bize çok şey katıyor. Artık daha çok yarı alanda oynuyor, iyi koşular yapıyor. Siz de ceza sahasındaki oyuncu yerleşiminden söz ettiniz."

Getty Images

Rose'un işini kolaylaştıran bir başka unsur da uyumlu ve oturmuş bir takım devralmış olması. Sözleşmesi sona erince bedelsiz olarak Tottenham'a giden savunmanın lideri Marcos Senesi dışında takımın temel taşlarından hiçbiri ayrılmadı. Senesi'nin yeri de Benfica'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle alınan Portekizli millî oyuncu Antonio Silva ile uygun biçimde dolduruldu.

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Böylece Rose, belli bir istikrara sahip ve alternatifleri de bulunan bir kadro üzerine inşa etme fırsatı buldu. Üstelik takımın en kaliteli orta saha oyuncusu Alex Scott, son haftalardaki güçlü performanslarda sahada değildi; şimdi uyluk sakatlığından dönüyor. Hücumun genç yeteneği Junior Kroupi ise ayak sakatlığının ardından ancak ekim sonunda sahalara döndü ve artık hücumda ek seçenekler sunuyor. Başlangıçta o da sakat olan eski Leverkusen oyuncusu Amine Adli için de aynısı geçerli.

Bournemouth'un galibiyet serisinin bir başka yüzü

Öte yandan Bournemouth'un son dönemde Premier League'de üst üste kazandığı dört maçta, kriz içindeki AFC Sunderland ve Manchester United'ın yanı sıra Leeds United ve ligin yeni takımı Ipswich gibi, ilk altı haftadakilere kıyasla daha zayıf rakiplerle karşılaştığı da bir gerçek. Diğer taraftan takım, böylece güçlü rakiplerin birkaçını geride bıraktı. Millî maç arasından sonraki iki karşılaşma, evde Nottingham ve deplasmanda Fulham maçları, etkileyici serinin devamı için son derece elverişli görünüyor.

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Bu iki maçın arasında Avrupa Ligi'nde Celta Vigo deplasmanı var. Rose, yeni kulübüyle bu turnuvada şimdiden tarih yazdı: Bournemouth, Avrupa kupalarındaki ilk dört maçının tamamını kazanan ikinci İngiliz kulübü ve 60 yılı aşkın süre önce bunu başaran Liverpool'dan (1964) bu yana ilk kulüp oldu.

Real Sociedad deplasmanında 2-1, Sturm Graz ve Milan karşısında evinde 3-0, son olarak Sparta Prag deplasmanında 3-1. Bournemouth, lig aşaması tablosunda ikinci sırada ve böylece doğrudan son 16 turuna yükselme yolunda çok iyi bir konumda. Acaba takım şimdiden Avrupa Ligi şampiyonluğunu ve bunun getireceği, gelecek sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için lig yoluna kıyasla muhtemelen daha kolay olan yolu mu hayal ediyor? Rose ise özellikle mütevazı davranıyor: "Hayır, bunu kesinlikle düşünmüyorum."

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50 yaşındaki teknik adam, "Bu sezon oynayacağımız her maçın eksilmesi bize yardımcı olacağı için odağımızı ara turu oynamadan son 16'ya kalmaya vermek istiyoruz" dedi. Elbette Iraola'nın İngiltere'nin güneyinde attığı temelin üzerine daha da fazlasını koymaya da itirazı olmaz. Zorlu bir başlangıcın ardından bunun için gerekli zemin artık hazır.