Kabul edilmesi zor, şok edici bir karar… Hırvatistan, Portekiz karşısında iptal edilen golün ardından hakemlere tepki gösteriyor

Hırvatistan milli takımının Portekiz ile oynadığı maçın son dakikalarında iptal edilen gol, ülke içinde geniş çaplı bir öfke dalgasına yol açtı. Takım, 2026 Dünya Kupası’nda 32’li turda 2-1’lik mağlubiyetle turnuvaya veda etmişti. Hırvat medyası, bu maçı turnuvanın hakemlik açısından en tartışmalı maçlarından biri olarak değerlendirdi.

Hırvatistan, 1-0 önde giderken, Portekiz milli takımı 68. dakikada Cristiano Ronaldo’nun penaltı golüyle skoru tersine çevirdi, ardından 94. dakikada Gonzalo Ramos da skoru belirledi.

Hırvatlar, 90+13. dakikada Josko Gvardiol’un golüyle beraberliği yakaladıklarını düşünürken, video yardım sistemi (VAR) ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti; bu karar geniş çapta tartışmalara yol açtı.

FIFA’nın açıklaması

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından yapılan açıklamaya göre, golün iptal edilme kararı “topun hareketi” teknolojisi verilerine dayanıyordu. Bu veriler, Hırvat forvet Igor Matanović’in topun Jvardiol’a ulaşmadan önce topa dokunduğunu doğruladı, Bu da Mario Pašalić’i ofsayt pozisyonuna soktu ve hakem, VAR ekranından görüntüyü inceledikten sonra golü iptal etme kararı aldı.

FIFA açıklamasında şunları belirtti: "Topun içine yerleştirilmiş 'Connected Ball' teknolojisi tarafından sağlanan verilere göre, Hırvat oyuncu Igor Matanović'in (20 numara) Portekiz kalesine atılan golle sonuçlanan atak sırasında topa dokunduğu tespit edildi. Bu da hakemin ofsayt durumunu doğru bir şekilde tespit etmesini ve golü iptal etmesini sağladı. Ayrıca, 'Trionda' topunun içindeki IMU sensörleri en ince dokunuşları bile algılayabiliyor ve hakemlere hızlı ve doğru kararlar alabilmeleri için benzeri görülmemiş bir hassasiyette veriler sunuyor."

Hırvat gazetelerinde büyük tepki

FIFA’nın açıklamalarına rağmen, bu bildiri Hırvatistan’daki öfkeyi dindiremedi; yerel basın, turnuvanın en hassas anlarından birinde milli takımının haksızlığa uğradığını öne sürerek hakem ekibine sert bir saldırı başlattı.

"Sportske Novosti" gazetesi, Hırvat milli takımının “kendi kendini mahvettiğini, ancak hakemlerin de ona tuzak kurduğunu” yazdı ve şunları ekledi: "Her şey aleyhimize sonuçlandı. Bu maç hafızalarda kalacak, ancak kötü nedenlerle," dedi ve Cristiano Ronaldo'nun maçın en iyi oyuncusu seçilmesinin "gördüklerimizin çoğunu yansıttığını" belirtti.

Gazete, milli takımın son dakikada beraberliği yakaladığını sandığını, ancak ardından “futbol dünyasında nadir görülen bir şok” yaşadığını ekledi ve olanları “tarif edilemez bir acımasızlık” olarak nitelendirdi.

“24 Sata” gazetesi ise sert bir başlık seçti ve uzatma dakikalarında hakemin kararını “kabullenmesi çok zor olacak şok edici bir karar” olarak nitelendirerek, maçın son derece çekişmeli geçtiğini vurguladı.

"Večernji List" gazetesi ise Hırvatistan'ın "3 golü iptal edildikten sonra Portekiz karşısında cesurca mücadele ettiğini" yazarken, "Slobodna Dalmacija" gazetesi ise bu pozisyonun "çıplak gözle karara bağlanamayacağını" belirterek şunları ekledi: "Tek yapabileceğimiz teknolojiye güvenmek, ancak bu yenilginin acısını hafifletmiyor."

Milli takım düzeyinde ise teknik direktör Zlatko Dalić, hakem performansından duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirerek şöyle konuştu: “Hakemlik çok kötüydü. Neredeyse hiç bizim lehimizde bir karar verilmedi. Hakemlik kötüydü, doğru, ama maçı biz kaybettik ve mazeret uydurmaya hakkımız yok. Üzgünüm.”

Kaptan Luka Modrić ise hakemin kararlarını eleştirdi ve Portekiz’e beraberlik golünü getiren penaltı kararına değinerek, video teknolojisinin aynı standartlarda kullanılmadığını belirtti.

Modrić şöyle konuştu: "Daha fazlasını hak etmiştik. Bizim lehimize gitmeyen pek çok şey oldu. Şu penaltı... Roller tersine olsaydı, video teknolojisi hiç devreye girmezdi. Teknoloji seçici bir şekilde ya da takımın büyüklüğüne göre kullanılıyor. Sadece bariz bir hata olduğunda devreye girmesi gerekiyor, tartışmalı durumlarda ise böyle bir rolü olmamalı."

Javardiol’un iptal edilen golüyle ilgili olarak Hırvatistan kaptanı şunları ekledi: “Hakem, Matanović’in topa dokunduğunu söylüyor, ancak tekrarları izledikten sonra, topa dokunduğunu kanıtlayan herhangi bir delil görmüyorum.”