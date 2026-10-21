Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick, Como karşısında Şampiyonlar Ligi'nde alınan küçük düşürücü 4-1'lik yenilginin ardından takımını sert sözlerle eleştirdi. Eski orta saha oyuncusu, İtalya'da kabul edilemez olarak nitelendirdiği performansa tanık olduktan sonra deplasmana gelen taraftarlardan içtenlikle özür diledi.

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Carrick, Como karşısındaki çöküşün sorumluluğunu üstlendi

Carrick, Şampiyonlar Ligi'nde hüsranla geçen gecenin ardından hayal kırıklığını gizleyemedi ve kulübü sarsan sonucun hesabını kendisinin vermesi gerektiğini vurguladı. United, Nico Paz'ın etkili bireysel performansına başlamasıyla henüz ikinci dakika dolmadan geriye düştü ve Cesc Fabregas'ın takımı karşısında dağıldı. Teknik direktör, oyuncularının sahada ortaya koyduğu mücadele eksikliği ve taktiksel başarısızlık konusunda sorumluluğun kendisinde olduğunu gazetecilere söyleyerek bahanelerin arkasına sığınmadı.

Son düdüğün hemen ardından TNT Sports'a konuşan Manchester United Teknik Direktörü şunları söyledi: "Bu, hayal kırıklığından da öteydi. Bence herkes bunun sorumluluğunu üstlenmeli. Takımın genel durumunun ve performansının sorumluluğunu yüzde 100 üstleniyorum. Sorumluluk bende son buluyor ve bunu kabul etmekte hiçbir sorunum yok. Bunu tamamen kabul ediyorum. Ama bu kulübün uzun yıllardır taraftarı olan biri olarak böyle bir performans görmek kabul edilemez, bunu söylemek zorundayım."

Deplasmana gelen Manchester United taraftarlarından özür

Deplasman tribününe dönüp özür dilemek için ellerini kaldırdığı görülen Carrick, bu tek taraflı maçı izlemek için para harcayan taraftarlara karşı derin bir üzüntü duyduğunu ifade etti. Sonradan oyuna giren Joshua Zirkzee'nin son bölümde attığı teselli golüne rağmen, United'ın üst üste iki Avrupa maçının ilk iki dakikasında gol yiyen ilk İngiliz takımı olmasıyla tepkiler dinmedi.

Carrick, taraftarlarla ilgili duygularını şöyle anlattı: "Taraftarları inanılmaz derecede önemsiyorum. Onlar bu kulübün kalbidir ve her zaman öyle olacaklar. Buraya kadar geldikleri için performansımızdan ötürü özür dilemek zorundaydım. Böyle bir performansı izlemek zorunda kalmalarından dolayı onları tamamen anlıyorum. Hiçbir mazeret yok. Bu kabul edilemez. Maçı izlerken aklımdan çok şey geçti. Ne olursa olsun her zaman taraftarların yanına giderim. Ben de onlardan biriydim. Paranızı harcayıp buraya gelmek ve bir şeyler umut etmek... Taraftarlar için gerçekten üzgünüm."

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Teknik direktör, kenardan izlediği performansa kişisel olarak da öfkelendiğini belirterek şöyle dedi: "Dürüst olmak gerekirse öfkeliyim. Bütün hayatım bunun etrafında şekilleniyor. Bu gece gördüklerimden hoşlanmadım. Kendi konumumu hiç düşünmedim."

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Old Trafford'daki geleceğine ilişkin sorular

Yenilginin boyutu, kaçınılmaz olarak Carrick'in görevdeki geleceği ve Manchester United yönetiminin güvenini hâlâ taşıyıp taşımadığı konusunda sorulara yol açtı. Ineos liderliğindeki yeni sportif yapılanma altında, özellikle yaz transfer döneminde kadroya yapılan önemli yatırım göz önüne alındığında, bu tür sonuçları savunmak giderek zorlaşıyor.

Yönetim nezdindeki durumuna ilişkin doğrudan sorulan soruya Carrick, konuyu kendisine odaklamak istemediğini belirterek şu yanıtı verdi: "Mesele ben değilim. Mesele maçı ve nasıl geçtiğini değerlendirmek. Şu anda en önemli şey bu. Bütün hayatım bunun etrafında şekilleniyor. Bu gece gördüklerimden hoşlanmadım. Kendi konumumu hiç düşünmedim."

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Teknik direktör, ortak başarısızlığa ilişkin tutumunu yineleyerek sözlerini tamamladı: "Takımın genel durumunun ve performansının sorumluluğunu yüzde 100 üstleniyorum. Sorumluluk bende son buluyor."