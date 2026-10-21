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Como 1907 v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images
Mohamed Saeed
Çeviri:

“Kabul edilemez!”: Öfkeli Michael Carrick, Manchester United'ın berbat performansının sorumluluğunu üstlendi ve deplasmana giden taraftarlara mesaj verdi

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Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick, Como karşısında Şampiyonlar Ligi'nde alınan küçük düşürücü 4-1'lik yenilginin ardından takımını sert sözlerle eleştirdi. Eski orta saha oyuncusu, İtalya'da kabul edilemez olarak nitelendirdiği performansa tanık olduktan sonra deplasmana gelen taraftarlardan içtenlikle özür diledi.

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Carrick, Como karşısındaki çöküşün sorumluluğunu üstlendi

Carrick, Şampiyonlar Ligi'nde hüsranla geçen gecenin ardından hayal kırıklığını gizleyemedi ve kulübü sarsan sonucun hesabını kendisinin vermesi gerektiğini vurguladı. United, Nico Paz'ın etkili bireysel performansına başlamasıyla henüz ikinci dakika dolmadan geriye düştü ve Cesc Fabregas'ın takımı karşısında dağıldı. Teknik direktör, oyuncularının sahada ortaya koyduğu mücadele eksikliği ve taktiksel başarısızlık konusunda sorumluluğun kendisinde olduğunu gazetecilere söyleyerek bahanelerin arkasına sığınmadı.

Son düdüğün hemen ardından TNT Sports'a konuşan Manchester United Teknik Direktörü şunları söyledi: "Bu, hayal kırıklığından da öteydi. Bence herkes bunun sorumluluğunu üstlenmeli. Takımın genel durumunun ve performansının sorumluluğunu yüzde 100 üstleniyorum. Sorumluluk bende son buluyor ve bunu kabul etmekte hiçbir sorunum yok. Bunu tamamen kabul ediyorum. Ama bu kulübün uzun yıllardır taraftarı olan biri olarak böyle bir performans görmek kabul edilemez, bunu söylemek zorundayım."

Deplasmana gelen Manchester United taraftarlarından özür

Deplasman tribününe dönüp özür dilemek için ellerini kaldırdığı görülen Carrick, bu tek taraflı maçı izlemek için para harcayan taraftarlara karşı derin bir üzüntü duyduğunu ifade etti. Sonradan oyuna giren Joshua Zirkzee'nin son bölümde attığı teselli golüne rağmen, United'ın üst üste iki Avrupa maçının ilk iki dakikasında gol yiyen ilk İngiliz takımı olmasıyla tepkiler dinmedi.

Carrick, taraftarlarla ilgili duygularını şöyle anlattı: "Taraftarları inanılmaz derecede önemsiyorum. Onlar bu kulübün kalbidir ve her zaman öyle olacaklar. Buraya kadar geldikleri için performansımızdan ötürü özür dilemek zorundaydım. Böyle bir performansı izlemek zorunda kalmalarından dolayı onları tamamen anlıyorum. Hiçbir mazeret yok. Bu kabul edilemez. Maçı izlerken aklımdan çok şey geçti. Ne olursa olsun her zaman taraftarların yanına giderim. Ben de onlardan biriydim. Paranızı harcayıp buraya gelmek ve bir şeyler umut etmek... Taraftarlar için gerçekten üzgünüm."

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Teknik direktör, kenardan izlediği performansa kişisel olarak da öfkelendiğini belirterek şöyle dedi: "Dürüst olmak gerekirse öfkeliyim. Bütün hayatım bunun etrafında şekilleniyor. Bu gece gördüklerimden hoşlanmadım. Kendi konumumu hiç düşünmedim."

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Old Trafford'daki geleceğine ilişkin sorular

Yenilginin boyutu, kaçınılmaz olarak Carrick'in görevdeki geleceği ve Manchester United yönetiminin güvenini hâlâ taşıyıp taşımadığı konusunda sorulara yol açtı. Ineos liderliğindeki yeni sportif yapılanma altında, özellikle yaz transfer döneminde kadroya yapılan önemli yatırım göz önüne alındığında, bu tür sonuçları savunmak giderek zorlaşıyor.

Yönetim nezdindeki durumuna ilişkin doğrudan sorulan soruya Carrick, konuyu kendisine odaklamak istemediğini belirterek şu yanıtı verdi: "Mesele ben değilim. Mesele maçı ve nasıl geçtiğini değerlendirmek. Şu anda en önemli şey bu. Bütün hayatım bunun etrafında şekilleniyor. Bu gece gördüklerimden hoşlanmadım. Kendi konumumu hiç düşünmedim."

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Teknik direktör, ortak başarısızlığa ilişkin tutumunu yineleyerek sözlerini tamamladı: "Takımın genel durumunun ve performansının sorumluluğunu yüzde 100 üstleniyorum. Sorumluluk bende son buluyor."

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

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