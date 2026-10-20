Barcelona, Fransız takımının taraftarlarının iki kulüp arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde açtığı tartışmalı pankart nedeniyle Paris Saint-Germain'e karşı Avrupa Futbol Birliği "UEFA" nezdinde harekete geçme kararı aldı. Katalan kulübü, söz konusu pankartı sportif rekabetin sınırlarını kabul edilemez biçimde aşan bir davranış olarak değerlendirdi.









İspanyol "Sport" gazetesine göre Barcelona, Paris taraftarlarının stadyumun tribünlerinden birinde açtığı dev pankarta itiraz amacıyla maçın bitiminin ardından "UEFA"ya şikâyette bulunmayı planlıyor. Pankartta "Paris usulü katliam" ifadesinin yanı sıra Paris Saint-Germain forması giyen, korkutucu bir maske takan ve elektrikli bir testere taşıyan bir kişinin Katalan kulübün armasını parçaladığı bir görsel yer alıyordu.

Pankart, başlama düdüğünden kısa süre önce, Avrupa futbolunun en önemli iki rakibi arasındaki karşılaşmanın gerilimini artıran yoğun bir taraftar atmosferinde açıldı.

Paris taraftarları, tasarımlarında "Teksas Katliamı" korku filmindeki ünlü "Leatherface" karakterinden esinlendi ve "Cadılar Bayramı" film serisindeki Michael Myers karakteriyle özdeşleşen bir maske kullanarak, korkunç sembollerle Barcelona'ya yönelik doğrudan bir provokasyonu bir araya getiren bir sahne ortaya koydu.

Ancak "Sport"a göre Katalan kulübün yönetimi, pankartı yalnızca rakibi tahrik etmenin ya da taraftarların heyecanını yükseltmenin bir aracı olarak görmedi; aksine sportif rekabeti ifade etmede kabul edilebilir sınırları aştığını değerlendirdi ve bu da kulübü resmi yola başvurmaya yöneltti.

Barcelona'nın bu hamlesi, Paris Saint-Germain ile karşılaşmalarının Avrupa arenasında kızışan bir rekabete sahne olduğu ve iki takımın maçlarına eşlik eden olağanüstü taraftar atmosferinin yaşandığı bir dönemde geldi.

Katalan kulübün tavrı, iki takım arasındaki mücadelenin sportif tezahüratın sınırlarını aşan görüntülere taşınmasını reddetmek yönünde olup, karşılaşmanın bitiminin ardından Avrupa Futbol Birliği'ne şikâyette bulunmaya odaklanıyor.

Raporda olası cezalara ya da Paris Saint-Germain'den gelecek resmi bir tepkiye ilişkin herhangi bir ayrıntı yer almadı.