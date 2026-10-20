Barcelona, Fransız takımının taraftarlarının iki kulüp arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının başlamasından önce açtığı tartışmalı bir pankart nedeniyle, UEFA nezdinde Paris Saint-Germain'e karşı harekete geçmeye karar verdi. Katalan kulübü söz konusu pankartı, sportif rekabetin sınırlarını aşan kabul edilemez bir davranış olarak değerlendirdi.

İspanyol "Sport" gazetesine göre Barcelona, Paris taraftarlarının stadyumun tribünlerinden birinde açtığı, üzerinde "Paris usulü katliam" ifadesi yer alan ve bunun yanında Paris Saint-Germain forması giyen, korkutucu bir maske takan ve elinde elektrikli bir testereyle Katalan kulübünün armasını parçalayan bir kişinin görseli bulunan dev pankarta itiraz amacıyla, maçın bitiminin ardından UEFA'ya bir şikâyette bulunmayı planlıyor.

Pankart, başlangıç düdüğünden hemen önce, Avrupa futbolunun en önde gelen rakiplerinden ikisi arasındaki karşılaşmanın gerilimini artıran yüklü bir taraftar atmosferinde ortaya çıktı.

Paris taraftarları tasarımdan ilhamı "Teksas Katliamı" korku filmindeki ünlü "Leatherface" karakterinden alırken, "Cadılar Bayramı" film serisindeki Michael Myers karakteriyle ilişkilendirilen bir maske de kullandılar. Böylece korkutucu simgelerle Barcelona'ya yönelik doğrudan bir provokasyonu bir araya getiren bir görüntü ortaya çıktı.

Ancak "Sport"a göre Katalan kulübünün yönetimi, pankartı yalnızca rakibi kışkırtma ya da taraftarların coşkusunu yükseltme amacı taşıyan bir araç olarak görmedi; aksine sportif rekabetin ifade edilmesinde kabul edilebilir sınırları aştığını değerlendirdi ve bu da kulübü resmi yola başvurmaya itti.

Barcelona'nın bu hamlesi, Paris Saint-Germain ile karşılaşmalarının Avrupa sahnesinde kızışan bir rekabete sahne olduğu, iki takımın maçlarına istisnai bir taraftar atmosferinin eşlik ettiği bir dönemde geldi.

Katalan kulübünün tutumu, iki takım arasındaki mücadeleyi sportif tezahüratın sınırlarını aşan görüntülere taşımayı reddetmek biçiminde şekilleniyor; kulüp bu doğrultuda maçın bitiminin ardından Avrupa Futbol Federasyonu'na bir şikâyette bulunmaya odaklanıyor.

Haberde, olası cezalara ilişkin ayrıntılara ya da Paris Saint-Germain'den gelen resmi bir tepkiye yer verilmedi.