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Abobakr El Mokadem
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Kabul edecek mi? CONMEBOL başkanından Messi'ye veda maçının ardından sürpriz ve heyecan verici meydan okuma

Arjantin - Benin
Arjantin
Benin
Hazırlık Maçları
Copa Libertadores
L. Messi
Arjantin
Benin

Benin maçı Pire'nin Arjantin ile oynadığı son karşılaşmaydı

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Başkanı Alejandro Domínguez, Arjantinli Lionel Messi'ye, Pire'nin milli takımdan emekliye ayrılmasının ardından yeni bir meydan okumayla sürpriz yaptı.

Messi, Arjantin ile son milli maçını dün gece Benin karşısında oynadı ve başta 2022 Dünya Kupası şampiyonluğu olmak üzere pek çok başarıya imza attığı dolu dolu bir kariyeri noktaladı.

"Marca" gazetesine göre, CONMEBOL Başkanı, Lionel Messi'ye Copa Libertadores turnuvasında oynamayı önerdi ve bunun başarılı kariyerini tamamlaması için "eksik kalan tek şey" olduğuna işaret etti.

Alejandro şunları söyledi: "Bence eksik kalan tek şey Libertadores Kupası'nda oynamak."

Paraguaylı yöneticinin bu açıklaması, Messi ile Arjantin Milli Takımı'yla oynadığı veda maçında Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda bir araya geldiğinde kaydedilen ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan bir video klipte yer aldı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu Başkanı, gülerek Messi'ye "Meydan okumayı kabul ediyor musun?" diye sorarken, Messi öneriye yanıt olarak sessiz kaldı.

Albiceleste kaptanı, Benin'i 3-0 yenerek galibiyeti belirleyen bir penaltı golü ve iki asistle dönemini kapattı.

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