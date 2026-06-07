Kablolu yayın olmadan 2026 FIFA Dünya Kupası'nı nasıl izleyebilirim?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran Perşembe günü başlayıp 19 Temmuz 2026'ya kadar sürecek ve birkaç gün içinde Kuzey Amerika'da başlıyor. 48 takımın yer aldığı genişletilmiş kadroyla rekor kıran 104 maçın canlı yayınlanacağı bu turnuvada, geleneksel kablolu yayın resmen tarihe karışıyor.

Turnuva Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da ortaklaşa düzenlendiği için, birçok önemli maç standart gündüz saatlerinde oynanacak. Neyse ki, kablolu yayını iptal etmek, yayın kapsamından veya akış kalitesinden ödün vermek anlamına gelmiyor. Özel bağımsız uygulamalar, uygun fiyatlı kısa süreli geçişler ve yüksek çözünürlüklü ücretsiz yayın seçenekleri sayesinde, açılış düdüğünden kupa kaldırma anına kadar her golü kaçırmayacaksınız.

GOAL, burada kablo TV aboneliği olmadan 2026 FIFA Dünya Kupası'nı izlemenin en iyi yollarını, fiyatlar, özel planlar ve gecikmesiz bir deneyim için gerekli teknik kurulum dahil olmak üzere ayrıntılı olarak ele alıyor.









1. Doğrudan Bağımsız Uygulamalar ve Özel Yayın Portalları

Geleneksel çok yıllık ücretli TV sözleşmeleriyle uğraşmak istemiyorsanız, büyük ağlar ve yayın hizmetleri, son derece erişilebilir, doğrudan tüketiciye yönelik ve özel uygulamalar piyasaya sürdü. Bu seçenekler, akıllı TV'nizde, yayın çubuğunuzda veya telefonunuzda eski sağlayıcıları tamamen atlamanıza olanak tanır.

Maliyet: İlk ay için 9,99 $/ay (Latino) , 45,99 $/ay (Spor ve Haberler) veya 48,99 $/ay (Pro Core) başlayan promosyon fiyatları.

Ne elde edersiniz: 104 maçın tamamı İngilizce ve İspanyolca seçenekleriyle tam kapsamlı yayın.

Neden en iyisi: Fubo, özellikle spor tutkunları için oluşturulmuş bir doğrudan yayın portalı olarak öne çıkıyor. FOX, FS1, Telemundo ve Universo'yu tek bir dijital çatı altında barındırarak, farklı grupları izlemek için uygulama arasında geçiş yapmanıza gerek kalmaz. Grup aşamasının son günü için hayati önem taşıyan özelleştirilebilir 4 maçlık çoklu görüntüleme düzeni sunar ve yeni kullanıcılar için 5günlük ücretsiz deneme sürümüyle birlikte Sınırsız Bulut DVR özelliğine sahiptir.





FOX One (İngilizce Yayınlar)

Maliyet: Aylık 19,99 $ (veya yıllık 199,99 $)

Ne elde edersiniz: 104 maçın tamamı İngilizce olarak canlı yayınlanır.

Neden kazanan: Bu, 2026 döngüsü için büyük bir dönüm noktasıdır. FOX'un bağımsız hizmeti FOX One , herhangi bir TV sağlayıcısına giriş yapma ihtiyacını tamamen ortadan kaldırır. Amiral gemisi FOX yayın kanalı ile FS1'i bir araya getirerek, tüm turnuvanın İngilizce olarak temiz bir dijital yayını sunar. Arayüz, etkileşimli gerçek zamanlı istatistik katmanları, çok açılı görüntüleme seçenekleri ve isteğe bağlı tekrarları içerir.

Ücret: Aylık 10,99 $

Ne elde edersiniz: 104 maçın tamamı İspanyolca canlı yayın.

Neden en iyisi: İspanyolca yayınların eşsiz enerjisini, tutkusunu ve havasını arayan taraftarlar için Peacock altın standarttır. Peacock Premium üyeliği, NBCUniversal'ın Telemundo Deportes ve Universo yayınlarının tamamını canlı olarak izlemenizi sağlar. Uygulama ayrıca, canlı maça geç giriş yaparsanız kaçırdığınız her şeyi anında 5 dakikalık özet videolar halinde sunan otomatik bir "Catch-Up Fast Forward" aracına da sahiptir.

Maliyet: 4,99 $ (1 Günlük Geçiş) , 9,99 $ (3 Günlük Geçiş) , 14,99 $ (7 Günlük Geçiş) veya standart Sling Blue aboneliği için aylık 45,99 $.

Ne elde edersiniz: FS1 ve yerel FOX bağlı kanallarına (belirlenmiş büyük pazarlarda) tam erişim.

Neden en iyisi: Sling TV, bütçesine dikkat eden taraftarlar için ideal bir seçenektir. Bir aylık hizmet bedelini ödemek istemiyorsanız, Sling'in benzersiz Kısa Süreli Geçiş Kartları sayesinde anında 1, 3 veya 7 günlük erişim satın alabilirsiniz. Bu, uzun vadeli bir taahhütte bulunmadan cep telefonunuzda veya TV'nizde yüksek profilli eleme turlarını veya belirli grup aşaması çift maçlarını izlemek için mükemmel bir stratejidir.

2. Kapsamlı Kablo TV Alternatifleri

Kurulumunuzu tamamen bulut tabanlı tutarken, eski kablo kutusunu tamamen taklit eden geleneksel ve kapsamlı bir kanal yelpazesi istiyorsanız, bu yayın platformları tam size göre:

YouTube TV (aylık 72,99 $): Akış istikrarıyla büyük beğeni toplayan YouTube TV, standart temel paketinde FOX ve FS1'i içerir. Önceden düzenlenmiş, algoritma tabanlı çoklu görüntüleme pencereleri ve uzatma devreli maçların sonunu kesmeden çakışan programları otomatik olarak yöneten son derece güvenilir Bulut DVR'si ile öne çıkar.

DirecTV Stream (Aylık 89,99 $'dan başlayan fiyatlarla): Giriş seviyesi Entertainment paketi, yerel ağ FOX bağlı kuruluşlarını ve FS1'i tamamen kapsar. DirecTV'nin arayüzü, son derece hızlı kanal değiştirme hızı ve kayıtları 9 aya kadar saklayan Sınırsız Bulut DVR ile öne çıkar; böylece turnuva arşivinize maçın bitiş düdüğünden çok sonra da erişebilmenizi sağlar.

3. En İyi Ücretsiz Seçenek: Kablosuz (OTA) Antenler

Evet, dünyadaki en büyük spor etkinliğinin büyük bir bölümünü tamamen ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.

Turnuvanın 70 maçı (MetLife Stadyumu'ndaki final ve tüm USMNT grup aşaması maçları dahil) ana kablosuz FOX yayın ağında yayınlanacağı için, temel ve modern bir dijital HD anten (Amazon'da 20-30 dolar) satın alarak yerel ağ bağlı kuruluşlarını doğrudan gökyüzünden alabilirsiniz.

📡 Dikkat Edilmesi Gereken Nokta: Bir anten, ana FOX ağına ve yerel Telemundo kanallarına ücretsiz, sıkıştırılmamış HD kalitesinde erişim sağlasa da, FS1 veya Universo gibi kablolu kanalları yayınlamaz. Kablolu kanallara ayrılmış kalan 34 maçı izlemek için, anteninizi FOX One gibi bağımsız bir dijital abonelikle eşleştirmeniz veya kısa süreli erişim paketleri kullanmanız gerekecektir.

2026 Dünya Kupası: Kablosuz Yayın Hile Sayfası

Yayın Platformu Aylık / Giriş Ücreti İngilizce Maçlar (FOX/FS1) İspanyolca Maçlar (Telemundo) Öne Çıkan Özellik FOX One 19,99 $ / ay Tüm 104 Maç ❌ Yok Doğrudan İngilizce yayın, AI veri takibi Peacock Premium Aylık 10,99 $ ❌ Yok 104 maçın tamamı İspanya'daki tüm maçlar, hızlı özetler Fubo Aylık 45,99 $'dan başlayan fiyatlarla (Promosyon) 104 Maçın Tamamı 104 Maçın Tamamı 4 maçlık özel çoklu görüntüleme, 5 günlük deneme Sling TV 4,99 $'dan başlayan fiyatlarla Tüm 104 maç (Yerel FOX kanalları) Yalnızca Seçili Eklentiler Son derece esnek 1, 3 ve 7 günlük paketler YouTube TV Aylık 72,99 104 maçın tamamı Yalnızca Eklentileri Seç Akıllı otomatik çoklu görüntüleme ızgaraları Dijital HD Anten Tek seferlik ~25 $ ücret 70 Maç (FS1 hariç) Yerel Kanalları Seç %100 Ücretsiz, aylık fatura yok

💡 GOAL’un Gecikmesiz Akış için Kablolu Yayından Kurtulma Profesyonel İpuçları

Büyük bir uluslararası spor etkinliğinin canlı yayını, ağ bant genişliğini büyük ölçüde tüketir ve bir forvet, turnuvanın kaderini belirleyecek bir penaltı atışı yapmak üzereyken ekranınızın takılması kadar kötü bir şey yoktur. Kurulumunuzun kusursuz bir şekilde çalışmasını sağlamak için şu adımları izleyin: