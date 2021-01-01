Kaan Ayhan'ın testi pozitif

Milli Takımın Dünya Kupası Elemeleri'nde forma giyen başarılı oyuncu Kaan Ayhan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktı.

Serie A takımlarından Sassuolo milli futbolcu Kaan Ayhan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. İtalyan ekibinden yapılan açıklamada prosedürler gereği karantinaya alınan Kaan'ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Kaan böylece Merih Demiral'ın ardından testi pozitif çıkan ikinc milli stoper oldu.

Il Sassuolo Calcio comunica che è emerso un nuovo caso di positività al Covid-19.



Il comunicato ufficiale è su https://t.co/FEsCQ2Ogqv ⬅️ — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) April 1, 2021

Kaan Ayhan ay-yıldızlı takımın Hollanda'yı 4-2 yendiği maçta son 13 dakikada sahada kalırken, 3-0'lık Norveç karşılaşmasındaysa 90 dakika oynamıştı. 26 yaşındaki stoper bu sezon Sassuolo formasını Serie A'da 17 kez giymiş ve İtalyan teknik direktör Roberto De Zerbi'nin geniş rotasyonunda kendisine yer bulmayı başarmıştı.

Merih İtalya'ya döndü

Öte yandan milli takım kampında bulunan çok sayıda ismin testinin pozitif çıkması da dikkat çeken bir görüntü oluşturdu. Kampın ilk günlerinde İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare testlerinin pozitif çıkmasından ötürü kafileden ayrılırken, ilerleyen günlerde ikişer Beşiktaş ve Galatasaraylı oyuncunun testleri pozitif sonuçlanmıştı.

Milli takımda yaptırdığı test pozitif çıkan ve kariyerini Serie A'da sürdüren bir diğer milli futbolcu Merih Demiral'ın ise ambulans uçakla İtalya'ya gittiği belirtildi. Karantinaya alınan 23 yaşındaki oyuncu takımının bu hafta ligde oynayacağı kritik Torino derbisinde forma giyemeyecek.