Kaan Ayhan: "Sassuolo'da oynayamadığım için mutsuzum"

2020 yılındaFortuna Düsseldorf'tan Sassuolo'ya transfer olan Kaan Ayhan, son iki sezonda İtalyan ekibinin formasını 25 maçta terletebildi.

Adı transfer döneminde Beşiktaş ile de anılan millî oyuncu, Sassuolo'da oynamayı hak ettiğini; ancak yeteri kadar şans bulamadığı için mutsuz olduğunu dile getirdi.

Neler söylendi?

Ay-yıldızlıların TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve İtalyan temsilcisindeki geleceğine dair şunları söyledi:

"Sassuolo'da oynamayı hak ettiğimi düşünüyorum. O yüzden biraz mutsuzum ama yine de çalışmaya devam ediyorum. Transferle ilgili kendime pek zaman ayıramadım. Hayırlısı neyse o olsun."

Emre Kocadağ, Kaan Ayhan transferiyle ilgili neler demişti?

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, Hürriyet Spor Arena'ya yaptığı açıklamalarda millî oyuncuyu devre arasında kadrolarına katmak istediklerini açıklamıştı:

"Kaan Ayhan konusunda kararlıyız. Sassuolo Kulübü ile görüşmelerimiz sürüyor. Teklifimizi sunduk. Devre arasında mutlaka bitirmeye çalışacağız."

Ayrıca başarılı savunmacının babası Erol Ayhan: "Sassuolo'yla anlaşırsa oğlum Türkiye'de oynamak ister." demişti.

Bu sezon Sassuolo ile beş maçta süre alan Kaan Ayhan, bunların ikisine ilk 11'de başlamıştı.

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