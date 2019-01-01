Kaan Ayhan: Sanki büyük hayal kurmaktan korkuyoruz

Kaan Ayhan, genç Türk oyuncuların hayal kurmaktan korktuğunu ifade ederken büyük hedefler koymaları gerektiğini belirtti.

ekibi 'ta forma giyen milli futbolcular Kaan Ayhan, takımının 'da yaptığı sezon öncesi kampında açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu, Milli Takımı'nın Elemelerindeki performansından beklentisinin büyük olduğunu idade etti.

" galibiyetiyle milletimizi gururlandırdık"

Fransa galibiyetinin milli takıma çok şey kattığını aktaran Kaan Ayhan, "İzlanda maçında istediğimiz sonucu alamadık ama öncesinde Fransa galibiyetiyle milletimizi gururlandırdık. Fransa maçından sonra farklı bir atmosfer vardı. O atmosferi yakalamak, benim gözümde İzlanda galibiyetinden önemliydi. Fransa galibiyetinden sonra çok şey umuyoruz. Hepimizin inancı ve öz güveni yükseldi. İnşallah bu durum takımın performansına yansır ve istediğimiz skorlara ulaşırız" diye konuştu.

"Genç kardeşlerimle gurur duyuyorum"

Kaan Ayhan, milli takım savunmasındaki arkadaşları Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Zeki Çelik'in önemli transferleriyle gurur duyduğunu söyledi.

Milli oyuncu, daha fazla Türk futbolcunun Avrupa'nın önemli takımlarına transferi görmeyi umduğunu aktararak, "Genç kardeşlerimi, Türkiye'nin yeteneklerini Avrupa'nın en iyi kulüplerinde ve liglerinde görmek gurur verici. Tüm ülkenin maçları daha farklı ve heyecanlı şekilde izleyeceğini düşünüyorum. İnşallah bunun devamı gelir, çocuklarımıza ve gençlere örnek olurlar. İnşallah Avrupa'da birkaç isim daha görürüz" değerlendirmesinde bulundu.

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"19 yaşına kadar idare ediyoruz"

Kardeşi Mertcan'ın da 04 altyapısında oynadığını anlatan 24 yaşındaki Kaan, şunları kaydetti:

"Mertcan'a her zaman hayal kurmaktan korkmamasını öneriyorum. Türk arkadaşlarımda ve ailelerinde gördüğüm bir şey var; sanki büyük hayal kurmaktan korkuyoruz. 19 yaşına kadar idare ediyoruz, başarılı bir dönem geçiriyoruz. Sonrasında 'Buraya kadar mı?' veya 'Bundan sonrasını başarabilir miyim?' sorularıyla meşgul oluyoruz. Kendinize büyük hedef koyun, hayallerinizden vazgeçmeyin ve hayal etmekten korkmayın. Avrupa'nın büyük liglerinde, bizden de daha başarılı bir kariyere sahip olabileceğinizi göz önünde tutun. Biz de çevremizden, Türk oyuncuların Bundesliga'ya yükselmesini isteriz."