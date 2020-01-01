Kaan Ayhan, Millî Takım kampından ayrıldı

Rusya ile oynanacak maç öncesinde sakatlanan Kaan, millî takım kampından ayrıldığını duyurdu.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki üçüncü maçında ’ya konuk olacak ’de Kaan Ayhan takımdan ayrıldı.

Sakatlığı gerekçesiyle A Millî Takım kampından ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden açıklayan Kaan, “Sakatlığım nedeniyle maalesef millî takım kampından ayrıldım. Önümüzdeki iki maçta arkadaşlarımla beraber sahada mücadele edemeyeceğimden dolayı çok üzgünüm. Hepsine teker teker bol şans diliyorum. Gönlüm sizinle” ifadelerini kullandı.