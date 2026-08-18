K-Pop Fever 2026 biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

K-Pop Fever biletleri artık satışta. K-pop'un en büyük hitlerini dünyanın dört bir yanındaki sahnelere taşıyan turne canlı şovu için 2026 tarihleri Abu Dabi, Tallinn, Bern ve Lugano'da doğrulandı. Londra'dan doğrudan gelen 12 şarkıcı ve dansçıdan oluşan kadroyla prodüksiyon, BTS, BLACKPINK, TWICE, Stray Kids ve ATEEZ'in marş niteliğindeki parçalarının yanı sıra küresel fenomene dönüşen K-pop Demon Hunters'ın şarkılarını da seslendiriyor.

Talep çok yoğun: iki gösterinin biletleri şimdiden tükendi ve kalan tarihlerinin çoğunda biletlerin yalnızca yüzde 1 ila 3'ü kaldı. GOAL, en ucuz koltuklardan başlayarak K-Pop Fever biletlerinizi hemen almanız için bilmeniz gereken her şeyi bir araya getirdi.

K-Pop Fever ne zaman?

K-Pop Fever, Ağustos ile Kasım 2026 arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Estonya ve İsviçre'yi kapsayan altı doğrulanmış tarihte sahnelenecek. İki gösterinin biletleri zaten tükendi, bu yüzden kalanlar için elinizi çabuk tutun.

Tarih ve saat Etkinlik Konum Biletler 26 Ağustos 2026 Çarşamba, saat daha sonra açıklanacak K-Pop Fever Etihad Arena, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri Biletler 12 Eylül 2026 Cumartesi, 18.00 K-Pop Fever Kongresshaus, Biel/Bienne, İsviçre Biletler 13 Eylül 2026 Pazar, 14.00 K-Pop Fever Alexela Concert Hall, Tallinn, Estonya Biletler 26 Eylül 2026 Cumartesi, 14.00 K-Pop Fever Etihad Arena, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri Biletler 25 Ekim 2026 Pazar, 19.30 K-Pop Fever Theatersaal National, Bern, İsviçre Biletler 1 Kasım 2026 Pazar, 18.00 K-Pop Fever Palazzo dei Congressi, Lugano, İsviçre Biletler

İsviçre'deki hayranlar için dikkat çekici bir not: Biel/Bienne gösterisi, 12 Eylül tarihine alınmadan önce iki kez yeniden planlandı ve daha önce satın alınan tüm biletler geçerliliğini korudu. İlk Abu Dabi tarihinin biletleri tükendikten sonra ise 26 Eylül için Etihad Arena'da ikinci bir gösteri eklendi, onun biletleri de artık neredeyse tükendi.

K-Pop Fever biletleri nereden alınır?

K-Pop Fever biletlerini internetten almak için en iyi yer, altı yaklaşan tarihin tamamının tek bir yerde listelendiği ve her satın alımın FanProtect garantisiyle korunduğu StubHub. Bu da biletlerinizin yüzde 100 güvence altında olduğu anlamına geliyor. Gösterilerin çoğunda biletlerin son yüzde 1 ila 3'lük bölümü kalmışken, hayranlar biletlerini yeniden satışa çıkardığında kalan koltukların ve ikinci el biletlerin göründüğü yer de StubHub. Bu yüzden biletleri tükenen tarihler için bile alarm kurmakta fayda var.

Biletler ayrıca her pazardaki yerel organizatörler ve gişeler üzerinden de satılıyor. Buna Estonya'da Piletilevi ile İsviçre ve Abu Dabi'deki salon gişeleri de dahil. Ancak buralardaki kontenjanlar da hızla tükeniyor. Biletleri tükenen gösteriler için sosyal medyadaki resmî olmayan satıcılardan asla alışveriş yapmayın; korumalı bir pazar yeri ilanı tek güvenli yoldur.

K-Pop Fever biletleri ne kadar?

En ucuz K-Pop Fever biletleri Abu Dabi gösterisi için yaklaşık 26 dolardan başlamıştı. Giriş seviyesindeki bu kategori artık tükendiği için yaklaşık 42 dolardan başlayan Silver oturma düzeni şu anda en ucuz seçenek. Bu da canlı bir K-pop gösterisi deneyimlemenin en uygun fiyatlı yollarından biri olmayı sürdürüyor. Avrupa duraklarında ise biletlerin resmî satış fiyatı yaklaşık 25 ila 30 dolar arasında belirlendi. Tarihlerin çoğu neredeyse tükendiği için kalan son koltukların fiyatları da yükseliyor; dolayısıyla erken almak daha ucuz.

Serinin en büyük tarihi olan Abu Dabi gösterisindeki fiyatlandırma dağılımı şöyle:

Bronze: yaklaşık 26 dolardan başlayan, başlangıçtaki en ucuz kategori, artık tükendi

Silver: yaklaşık 42 dolardan başlayan, şu anda mevcut en ucuz oturma seçeneği

Gold ve Diamond: sahneyi daha yakından gören orta segment kategoriler

Platinum Floor: premium saha içi deneyimi için yaklaşık 121 dolara kadar

Avrupa durakları: salona bağlı olarak yaklaşık 25 ila 30 dolardan başlayan resmî satış fiyatı

Çocuklar: iki yaşın altındaki çocuklar ebeveynlerinin kucağında ücretsiz katılabiliyor ve belirli duraklarda indirimli çocuk biletleri sunuldu

Genel kural olarak, erken satın almak en düşük fiyatla en iyi koltuk seçeneklerini sağlar ve elde kalan her şeyi karşılaştırmak için doğru adres StubHub'dır.

K-Pop Fever hakkında bilmeniz gereken her şey

K-Pop Fever, dünyanın en büyük K-pop gruplarının sesini, koreografisini ve görsel ihtişamını yeniden yaratan, Londra çıkışlı bir turne canlı prodüksiyonu. 12 üyeli vokalist ve dansçı kadrosu, BTS, BLACKPINK, TWICE, ROSE, Stray Kids ve ATEEZ'i kapsayan durmaksızın akan bir şarkı listesi sunuyor. Buna HUNTR/X ve Saja Boys'un şarkıları da dahil olmak üzere KPop Demon Hunters'ın hayranların favorisi olmuş parçaları eşlik ediyor. Tüm bunlar, büyük bir LED ekran, dinamik ışık şovu ve tam ölçekli bir K-pop konserinin atmosferini yansıtmak için tasarlanan sahne görselleriyle destekleniyor.

Zamanlama daha iyi olamazdı. K-pop, 2026'da tüm zamanların zirvesinde. BTS yeniden turneye çıkmış durumda, TWICE ve aespa kıtalar boyunca arenaları kapalı gişe dolduruyor, K-Pop Demon Hunters ise tamamen yeni bir nesli hayrana dönüştürüyor. Bu insanların birçoğu için K-Pop Fever gibi şovlar, bu enerjiyi canlı yaşamanın en erişilebilir ve en uygun fiyatlı yolu. İlk tarihin hızla tükenmesinin ardından ikinci Abu Dabi gösterisinin eklenmesi de bu turnenin ne kadar hızlı tükendiğini ve bunu kanıtlıyor.

İki saatlik yüksek enerjili performanslar, sözlerin tamamını bilen bir kalabalık ve hep bir ağızdan eşlik etmek için tasarlanmış bir gösteri bekleyin. Işık çubukları zorunlu değil ama şiddetle tavsiye ediliyor.

K-Pop Fever mekanları hakkında bilmeniz gereken her şey

K-Pop Fever her şehirde farklı bir mekanda sahnelendiği için her durağın kendine özgü bir karakteri var. Abu Dabi gösterileri, BAE'nin en büyük kapalı eğlence mekanı ve küresel süperstarların düzenli adreslerinden biri olan Yas Adası'ndaki Etihad Arena'da gerçekleşiyor. Tallinn'deki Alexela Concert Hall, Estonya'nın başkentinin kalbindeki modern bir konser salonu. İsviçre tarihleri ise Biel/Bienne'deki Kongresshaus, Bern'deki Theatersaal National ve Lugano'daki Palazzo dei Congressi'de düzenleniyor; bunların tamamı merkezi ve kolay ulaşılabilir salonlar.

Birkaç genel tavsiye, hangi tarih olursa olsun işinizi kolaylaştırır. Turne prodüksiyonları genellikle tam saatinde başladığı ve kapılar çoğu zaman gösteriden bir saat önce açıldığı için erken gelin. Tallinn ve Abu Dabi gösterilerinin 14.00 matineleri olduğunu da unutmayın, bu yüzden gününüzü buna göre planlayın. Çanta kuralları, otopark ve toplu taşıma seçenekleri için yola çıkmadan önce mekanınızın internet sitesini kontrol edin, çünkü kurallar şehirden şehre değişiyor. Son olarak, biletleriniz StubHub üzerinden dijital olarak teslim edilir, bu nedenle telefonunuzun şarjının olduğundan ve biletin gelmeden önce indirildiğinden emin olun.

Ateşi hissetmeye hazır mısınız? İki gösterinin biletleri tükenmişken ve geri kalanlar da buna çok yaklaşmışken, son koltuklar da kaybolmadan önce K-Pop Fever biletlerinizi bugün StubHub üzerinden alın.