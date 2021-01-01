Juventus'un yıldızı Paolo Dybala üç kritik maçta yok: Genoa, Inter ve Napoli
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Serie A takımlarından Juventus’un Arjantinli yıldız oyuncusu Paulo Dybala en az 15 gün sahalardan uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, Dybala'nın kontrollerden geçirildiği ve sol diz bağlarındaki sakatlık sebebiyle iyileşme süresinin 20 güne kadar çıkabileceği belirtildi.
Sassuolo maçının ilk yarısında sakatlanan Dybala, yerini Dejan Kulusevski'ye bırakmak zorunda kalmıştı.
27 yaşındaki oyuncu bu sakatlık nedeniyle İtalya Kupası'ndaki Genoa, Serie A'daki Inter ve Süper Kupa'daki Napoli maçlarında forma giyemeyecek.
Dybala bu sezon 17 resmi maçta üç gol attı.