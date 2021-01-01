Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'dan bu kez farklı bir rekor

Cristiano Ronaldo, sosyal medyada 500 milyon takipçi sayısına ulaşan ilk insan olmayı başardı.

İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, rekora doymuyor.



Her zaman saha içinde rekor kırmasına alışkın olduğumuz Portekizli yıldız, bu kez saha dışında başka bir rekora imza atmayı başardı. Ronaldo, sosyal medyada 500 milyon takipçiye ulaşan ilk insan oldu. Instagram hesabında 61 milyon kullanıcı tarafından takip edilen Ronaldo'nun, Facebook'ta 148 milyon ve Twitter'da 91 milyon takipçisi bulunuyor.



Bu sezon Juventus formasıyla takıma büyük bir katkı sağlayan Portekizli futbolcu, ligde 17 maçta forma giyerken 16 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Tecrübeli oyuncu, bu gollerin dördünü penaltıdan kaydetti.



Juventus ligde bu akşam saat 20.00'de Napoli'ye konuk olacak.