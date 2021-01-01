Juventus'un kalecisi Gianluigi Buffon'a küfür cezası

Serie A'da futbol seyiricisiz bir şekilde devam ederken, tribün sesinin yokluğunda artan küfür cezaları da devam ediyor.

Juventus'un deneyimli kalecisi Gianluigi Buffon, takımının eski takımı Parma ile oynadığı karşılaşmada küfür ettiği gerekçesiyle 5 bin euro para ceası aldı.

Bir maç ceza alma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ancak sadece 5 bin euro ceza alan Buffon, bu sezon seyircisiz maçlar nedeniyle duyulan küfürlerden ötürü ceza alan ilk isim olmadı.

Daha önce Roma forması giyen Bryan Cristante ile Lazio'nun kanat oyuncusu Manuel Lazzari'nin yanı sıra Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi de küfürlü sözlerden dolayı ceza almıştı.