Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Juventus, De Ligt’i Premier Lig’e kaptırabilir.

Serie A’da sezona hayal kırıklığıyla başlayan Juventus, ilk galibiyetini beşinci haftada Spezia karşısında aldı. Galibiyeti getiren gol de genç savunmacı Matthijs de Lig’ten geldi.

İtalyan ekibi, ilerleyen süreçte genç savunmacısını Premier Lig’e kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

De Ligt için Chelsea iddiası

Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Sevilla’nın genç stoperi Jules Kounde’yi transfer etmek istemişti.

Ancak bu transferi tamamlayamayan Chelsea, Calciomercato’nun haberine göre De Ligt’i önümüzdeki senenin transfer hedefi olarak belirledi.

Juventus ise oyuncuyu elinde tutmak için Hollandalı savunmacıya yeni bir kontrat önermeyi planlıyor. Ayrıca de Ligt’in mevcut sözleşmesi gereği sezon sonunda 120 milyon euro’luk satın alma opsiyonu devreye girecek.

Chelsea’nin savunma belirsizliği

Buna ek olarak Chelsea’de sözleşmesinin son senesine giren Thiago Silva, Andreas Christensen ve Antonio Rüdiger üçlüsünün gelecekleri de şimdilik belirsizliğini koruyor.

Sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan bu üçlüyle birlikte Chelsea, Premier Lig’deki tek golünü Liverpool’dan yerken diğer beş maçı da gol yemeden tamamlamayı başardı.

Daha fazlası için:

ŞİMDİ NEREDELER? | Mourinho ile Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Porto kadrosu

Solskjaer, Ronaldo'yu neden oynatmadığını açıkladı

Galatasaray, Fatih Terim döneminde bir ilki yaşadı