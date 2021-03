Juventus'un eski yıldızı Stephan Lichtsteiner saatçilik için staj yapıyor

İsviçre Milli Takımı'nın eski kaptanı Stephan Lichtsteiner, sezon başında futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından stajyer oldu.

Reuters'ın haberine göre; Lichtsteiner kariyer planlamasını futbol üzerine değil saatçilik üzerine kurdu.

İsviçre markası Maurice de Mauriac firmasıyla anlaşan eski futbolcu saatçilik hakkında altı aylık staj eğitimi almaya başladı.

Stephan Lichtsteiner stajı sırasında yaptığı saati yardım olarak kullanacağını söylüyor. 37 yaşındaki eski futbolcu gerçek bir saatçi olma fikrine açık ancak futbola geri dönme ihtimali de bulunuyor.

"Üretken bir şeyler yapmak istiyorum"

"Bankacıysanız bunu hayatınız boyunca yapabilirsiniz. Ancak 30’lu yaşlarınızın ortasına geldiğinizde bir futbolcuysanız, yapacak başka bir şey bulmanız gerekir"

"Futbolda tüm takım mükemmel değilse, kazanamazsınız. Bir saatte de aynı durum var. Her şey mükemmel değilse, saat çalışmayacaktır."

