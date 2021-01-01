Juventus'u bekleyen tehlike: Serie A'ya katılamayabilirler

Avrupa Süper Ligi'nden vazgeçmeyen Juventus, bu ısrarından devam ederse ağır bir faturayla karşı karşıya kalabilir.

Avrupa'nın 12 elit kulübü bir araya gelerek Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklamışlardı. Daha sonra gelen tepkiler üzerine takımların büyük çoğunluğu bu organizasyondan çekilmişlerdi.

Süper Lig'e katılma kararı alan kulüplerden biri olan Juventus ise henüz çekilme kararıyla ilgili bir duyuruda bulunmadı. Bu durum siyah-beyazlı takımı büyük bir riskle karşı karşıya bıraktı.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, yaptığı açıklamada Juventus'u uyardı.

Gabriele Gravina neler söyledi?

Radio Kiss Kiss' e konuşan Gravina, Juventus'un gelecek sezon Serie A'ya alınmama ihtimâlini gündeme getirdi.

"Kurallar açık. Juventus gelecek sezona başlamadan önce hâlâ Avrupa Süper Ligi'nin bir parçası olmaya devam ederse, Serie A'ya katılamaz.

"Böyle bir durum gerçekleşirse taraftarlar için üzülürüm, ama kural kuraldır ve herkes için geçerlidir. Umarım bu konu yakında biter."

Andrea Agnelli neler söylemişti?

Avrupa Süper Ligi'nin koyu destekçilerinden biri olan Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Corriere dello Sport' a yaptığı açıklamada Süper Lig'in yanlış bir proje olduğu iddialarını reddetmişti.

"Amacımız, diğer kulüplerle birlikte tüm futbol piramidine fayda sağlayabilecek bir rekabet yaratmak. Futbol endüstrisinin en büyük sorunu istikrar.

"15-24 yaş arası gençlerin yüzde 40'ının futbola ilgisi yok. Sanal olanı gerçeğe dönüştüren bir rekabete ihtiyacımız var.

"Futbol artık bir oyun değil, endüstriyel bir sektör ve istikrar gerekiyor. En değerli turnuva Şampiyonlar Ligi finali değil. Play-off'tan Premier Lig'e katılan takımın kazancı bile 150 milyon euro. Bu bir istikrar değil."