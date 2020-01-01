Juventus'tan izin yok: Emre Can bizimle kalacak

İtalyan kulübün sportif direktörü, Emre Can ve Adrien Rabiot'nun ara transfer döneminde takımda kalacağını söyledi.

Ocak ayında 'tan ayrılması gündemde olan Adrien Rabiot ve Emre Can'a kulüpten izin çıkmadı.

Geçtiğimiz yaz takıma katılan Rabiot 13, İtalyan ekipte ikinci sezonunu geçiren Emre Can ise 7 resmi maçta süre alabildi.

Özellikle 'ın ısrarla istediği Emre Can hakkında açıklamalarda bulunan Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici "Emre Can kesinlikle bizimle kalacak. O, en çok istenen oyuncularımızdan bir tanesi ama bizim planlarımızda önemli bir yeri var" şeklinde konuştu.

Rabiot'nun durumuna da değinen Paratici "Adrien buraya geldiğinde sekiz aydır futbol oynamıyordu. Takıma adapte olması için bu süreçten geçmesi gerekiyordu. Kulüp olarak ona güveniyoruz" ifadelerini kullandı.