Euro 2020’de oynanacak olan Macaristan-Portekiz maçından önce konuşan Ronaldo, Juventus’taki geleceğine dair soruları cevapladı.

Transfer döneminde Juventus’tan ayrılması gündemde olan Portekizli yıldız, “Umarım bu süreç benim için en iyi şekilde sonuçlanır.” dedi.

2020-21 sezonunda beklentilerin altında kalan Juventus, Cristiano Ronaldo ile yollarını ayırabilir. Bu ayrılığın gerçekleşmesi durumunda yıldız oyuncu için Paris Saint-Germain ve Manchester United gibi kulüplerin devreye girmesi bekleniyor.

Portekiz Milli Takımı’yla Euro 2020’de oynanacak olan Macaristan maçına hazırlanan Ronaldo, Juventus’taki geleceğine dair sorulara net cevaplar vermekten kaçındı.

Neler söylendi?

Ronaldo’ya, isminin PSG ve Manchester United gibi takımlarla anılmasının Euro 2020’deki performansını etkileyip etkilemeyeceği soruldu.

Ronaldo, bu soruya şöyle yanıt verdi. “Bu durum beni endişelendirmiyor, zaten uzun yıllardır en üst seviyede futbol oynuyorum. Eğer 18-19 yaşlarımda olsaydım bazı uykusuz geceler geçirebilirdim ama 36 yaşındayım. Juventus’ta kalsam da başka bir kulübe transfer olsam da, umarım bu süreç benim için en iyi şekilde sonuçlanır.”

“Şu anda en önemli olan şey Avrupa Şampiyonası. Kariyerimde 5. kez Avrupa Şampiyonası’nda boy göstereceğim ama sanki ilk kez oynayacak gibi hissediyorum. Takım olarak ilk maçtan son maça kadar iyi bir performans ortaya koymak istiyoruz.”

Ronaldo’nun ayrılması neden gündemde?

Son zamanlarda Ronaldo’nun Juventus’tan ayrılacağı ciddi şekilde dile getiriliyor. Portekizli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yazında bitecek ve Juventus’ta oyuncudan bir miktar bonservis bedeli kazanmak istiyor.

Ayrıca Goal’ün haberine göre, Juventus yönetimi de Portekizli oyuncunun önündeki transfer ihtimallerini değerlendireceğine inanıyor.

Ronaldo’nun bu sezondaki performansı

Juventus, bu sezon Serie A’yı 4. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi’nde de son 16 turunda Porto’ya elendi. Cristiano Ronaldo ise 2020-21 sezonunda Juventus formasını tüm kulvarlarda 44 kez terletirken 36 gol kaydetti. Bu gollerin 29’unu Serie A’da kaydeden Portekizli yıldız, ligi de gol kralı olarak tamamladı.

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