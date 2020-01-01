Juventus'ta sakatlığını atlatan Merih Demiral antrenmanlara başladı
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Juventus ve A Millî Takım'ın başarılı savunma oyuncusu Merih Demiral, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Merih, Instagram hesabından verdiği, "Başladık" mesajıyla antrenmandan bir fotoğrafını paylaştı.
22 yaşındaki oyuncu, en son 12 Ocak'taki Roma maçında oynamış ve o maçta geçirdiği sakatlıkla sezonu kapattığı açıklanmıştı.
Serie A yönetiminden bugün yapılan açıklamaya göre ise liglerin 13 Haziran'da başlayacağı duyuruldu.