Juventus'ta ikinci Massimiliano Allegri dönemi resmen başladı

Juventus daha önce birlikte beş kez Serie A şampiyonluğu yaşadığı Massimiliano Allegri'nin yeniden göreve getirildiğini duyurdu.

Dokuz sezondur Serie A'yı domine eden Juventus, bu sezon ligi dördüncü sırada tamamladı. Andrea Pirlo ile yollarını ayıran siyah - beyazlılar, Massimiliano Allegri'nin yeniden göreve getirildiğini açıkladı.

Juventus'un resmi internet sitesinde 'Evine hoş geldin' başlıklı bir açıklama yayınlandı.

"Juventus'un yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri oldu. Allegri sevdiği ve onu çok seven kulüple birlikte yeni hedeflere doğru, yeni bir yolculuğa başlıyor."

Allegri'nin Juventus'taki başarıları

Juventus'u üst üste beş kez Serie A şampiyonluğuna taşıyan 53 yaşındaki çalıştırıcı, dört kez İtalya Kupası, iki kez İtalya Süper Kupası kazanmıştı.

Massimiliano Allegri döneminde Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde de iki kez final oynamış ancak kupayı kazanamamıştı.

Allegri'nin kariyerinden satırbaşları

Antrenörlük kariyerine 2003 yılında Aglianse'de başlayan başarılı çalıştırıcı ardından sırasıyla, SPAL, Grosseto, Lecco, Sassuolo ve Cagliari takımlarında çalıştı.

Dikkatleri üzerine çeken Allegri, 2010 yılında Milan'ın teknik direktörlüğüne getirildi. Kırmızı - siyahlılarla bir kez Serie A zaferi yaşayan başarılı antrenör bir kez de İtalya Süper Kupası kazanmıştı.

Allegri, Milan serüveninin ardından Juventus'un başına geçmişti.