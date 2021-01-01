Juventus'ta Paulo Dybala sıkıntısı: İspanya'ya gitti

Diz sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan uzak kalan Juventus'un yıldız ismi Paulo Dybala, tedavisine Barcelona şehrinde devam edecek

Goal, bir süredir sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Paulo Dybala'nın Barcelona'ya gittiğini öğrendi. Arjantinli yıldız oyuncu, İspanya'da Dr. Ramon Cugat'a muayene olacak.

10 Ocak'ta Sassuolo ile oynanan karşılaşmada sakatlanan 27 yaşındaki oyuncunun, kulüp tarafından gerçekleştirilen tetkiler sonucunda sol dizinden sakatlandığı ve 15 ile 20 gün arasında forma giyemeyeceği açıklanmıştı.

"Diz problemi devam ediyor"

Konuyla ilgili Şubat ayında açıklama yapan Juventus CEO'su Fabio Paratici, Sky Sports'a; "Sakatlığı daha önce düşünüldüğü kadar kötü değil. 7-10 gün arasında sahalara dönecek" diye konuşmuştu.

Dybala'nın sakatlığı beklenenden kısa sürmedi. Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo da geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili olarak; "Dybala henüz iyileşmedi. Diz problemi devam ediyor ve bir süre daha beklememiz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

İtalya Serie A'da 22 haftada 45 puan toplayan Juventus bir maç eksiğiyle lider Inter'in 8 puan gerisinde yer alıyor. Siyah - beyazlı ekip Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında ise Portekiz temsilcisi Porto'ya 2-1 mağlup olmuştu.