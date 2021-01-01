Juventus'ta Andrea Pirlo'nun yerine en güçlü aday Zinedine Zidane

Son günlerde oldukça çalkantılı günler yaşayan Juventus'ta teknik direktör değişimi kapıda.

Serie A'da son sekiz sezonu şampiyonlukla noktalamasına rağmen bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Juventus, bir yandan Şampiyonlar Ligi'ne kalabilme mücadelesi verirken bir yandan da önümüzdeki sezonun planlıyor.

İtalyan takımı Devler Ligi vizesi alamazsa Andrea Pirlo ile yolları ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Takımın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alması halinde bu arenada Andrea Pirlo ile yarışmaya devam edeceğini belirten Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, üstü kapalı bir şekile genç hocanın kulüpteki geleceğinin takımın Şampiyonlar Ligi'nde yer alıp alınamamasına bağlı olduğunu söylemişti.

Üç aday öne çıktı

İtalyan basınında yer alan haberlerde Pirlo'nun yerine göreve gelebilecek isimlere dair spekülasyonlar başlarken, en güçlü aday olarak öne çıkan isim Zinedine Zidane oldu.

Real Madrid teknik direktörü olarak iki La Liga şampiyonluğu ve üç Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Zidane, bir dönem Juventus forması da giymişti.

Tuttusport'un taraftarlara yönelik anketinde en fazla oyu yüzde 50 ile Juventus'un eski teknik direktörü Maximiliano Allegri alırken, Cristiano Ronaldo'nun daha önce büyük başarılar yakaladığı Zinedine Zidane'ın aldığı yüzde 30'luk oy Fransız çalıştırıcıyı en ilginç aday yaptı.

Allegri'nin kulübün yöneticisi Pavel Nedved ile yaşadığı problemler bu ihtimali düşürürken, Zidane güçlü bir alternatif olarak öne çıktı.

Zidane yönetimindeki Real Madrid bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselirken, La Liga'da lider Atletico Madrid'in iki puan gerisinde yer alıyor. Zidane, beş sezon forma giydiği Juventus'ta iki lig şampiyonluğu yaşama başarısı göstermiş ve 2001-2002 sezonunda Real Madrid'e transfer olmuştu.

Daha fazla okuma