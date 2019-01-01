Juventus'ta Allegri'nin yerine üç aday; Zidane, Klopp, Deschamps

Juventus, Massimiliano Allegri'nin görevine son verme ihtimaline karşılık üç teknik adamı gündeminde tutuyor.

İtalyan devi Juventus'ta Massimiliano Allegri'nin yerine üç aday konuşuluyor.

Tuttosport'ta yer alan habere göre, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid ile eşleşen Juventus, İspanyol temsilcisine elenmesi durumunda teknik adam değişikliğine gidebilir.

Juventus'ta olası bir teknik adam değişikliğinde ise öncelikli olarak Zinedine Zidane ismi ön plana çıkıyor. Futbolculuk döneminde de Juventus forması giyen Zidane'ın, Allegri'nin ayrılığı durumunda ilk tercih olduğu belirtildi.

Daha önce 2,5 sezon Real Madrid'i çalıştıran Zidane, bu süreçte takıma üç Şampiyonlar Ligi, iki UEFA Süper Kupa, bir La Liga, iki Kulüpler Dünya Kupası, bir İspanya Süper Kupa şampiyonluğu olmak üzere toplam 9 kupa kazandırdı.

Klopp ile Deschamps da listede

Juventus, Zinedine Zidane hamlesinde başarısız olması durumunda Jürgen Klopp ve Didier Deschamps isimlerini gündemine alacak.

Klopp, Liverpool ile Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi verirken son olarak 2018 Dünya Kupası'nda Fransa'yı zafere taşıyan Deschamps'ın da Juventus'a gidebileceği konuşuluyor.

Futbolculuk döneminde 5 yıl Juventus forması giyen Deschamps, 2006-07 sezonunda Torino devini çalıştırmış ve takımı Serie B'den Serie A'ya yükseltmişti. Fransız çalıştırıcının kulübü iyi tanıması, listede olmasının en büyük gerekçelerinden biri olarak gösteriliyor.