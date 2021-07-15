Allegri’yi göreve getiren Juventus, Paulo Dybala hakkındaki son kararını verdi.

Andrea Pirlo ile yollarını ayıran ve eski teknik direktörü Massimiliano Allegri’yi göreve getiren Juventus, yeni sezon öncesinde kadrosunu netleştiriyor.

Alvaro Morata’yı tekrar kadrosuna kattığını açıklayan İtalyan devi, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Paulo Dybala hakkındaki kararını verdi.

Juventus, Dybala’yı takımda tutmak istiyor

İtalyan basınından Calcio Mercato’nun haberine göre Juventus, 27 yaşındaki Paulo Dybala’ya yeni bir sözleşme önermeye hazırlanıyor.

Arjantinli yıldızın büyük bir hayranı olan Allegri, yeni sezonda Dybala’ya kilit bir rol biçmeye hazırlanıyor.

Dybala’nın kariyeri

2015 yılında Palermo’dan 40 milyon euro karşılığında transfer edilen Arjantinli oyuncu, Juventus formasını tüm kulvarlarda 361 kez terletti. Dybala, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 57 kez sarsmayı başardı.

Allegri yönetimi altındaki 2017 - 18 sezonunda İtalyan devindeki en verimli sezonunu geçiren yetenekli oyuncu, 26 gol 6 asistlik bir performans göstermişti.

2019 - 20 sezonunda da Maurizio Sarri ile iyi işler yapan Dybala, 17 gol 9 asistlik performansının yanı sıra Serie A’da sezonun en değerli oyuncusu seçilmişti.

Andrea Pirlo döneminde ise Arjantinli yıldız için işler pek de iyi gitmedi. Pirlo yönetimindeki 2020 - 21 sezonunda tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Juventus’un 10 numarası, beş gol kaydederken üç de asiste imza atmıştı.

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