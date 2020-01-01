Juventus'a sevindirici haber! Matuidi ve Rugani koronavirüsü yendi

Juventus, daha önce koronavirüse yakalandıkları duyurulan iki oyuncusunun son testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

İtalyan devi , koronavirüse yakalanan iki oyuncusuyla ilgili müjdeli bir haber açıkladı.

İtalya'da etkisini oldukça yoğun bir şekilde sürdüren koronavirüs, Juventus'lu Blaise Matuidi ve Daniele Rugani'ye de sıçramıştı.

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Kulübün resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada, daha önce daha önce koronavirüs testleri pozitif çıkan Blaise Matuidi ve Daniele Rugani'nin tamamen iyileştikleri duyuruldu.

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Rugani'nin 21 gündür, Matuidi'nin de 15 günü aşkın bir zamandır izole oldukları ve tedavi gördükleri aktarıldı. İki futbolcunun da yapılan son testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Juventus'ta koronavirüs testi pozitif çıkan bir diğer oyuncu ise Arjantinli yıldız Paulo Dybala olmuştu.