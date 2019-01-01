Juventus'a Chiellini'den kötü haber: 6 ay yok!

Juventus'un başarılı stoperi Chiellini, sağ dizinden sakatlandı. Tecrübeli oyuncu 6 ay sahalardan uzak kalacak.

'a Giorgio Chiellini'den kötü haber geldi. Deneyimli stoper 6 ay boyunca sahalardan uzak kalacak.

Antrenmanda sakatlanan Chiellini'nin sağ diz çağraz bağlarının koptuğu açıklandı. 35 yaşındaki oyuncu önümüzdeki günlerde ameliyat olacak.

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De Ligt'e ilk 11 yolu gözüktü

Transfer döneminin flaş ismi Matthijs de Ligt 85 milyon euro'ya Juvenrtus'a transfer olmuştu. Ancak genç yıldız 'nın ilk haftasında yedek oturmuştu. Chiellini'nin yokluğunda Hollandalı oyuncunun ilk 11'e girmesi bekleniyor.

Juventus'un transfer dönemindeki stoper hamlelerinden biri de Merih Demiral'dı. Ancak Merih'in henüz direkt olarak 11'de oynaması beklenmiyor.