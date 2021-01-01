Juventus'a Avrupa Süper Ligi sonrası bir şok da borsadan! Hisseler yerlerde...

Avrupa Süper Ligi'ni hayata geçirme projesi suya düşen Juventus, büyük bir ekonomik problemle karşı karşıya.

Avrupa Süper Ligi organizasyonunun başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından turnuvanın öncülerinden olan Juventus büyük bir gelir kaybı yaşadı.

Siyah-beyazlı takımın İtalyan borsasında işlem gören hisseleri yüzde 10.26 oranında düşüş yaşadı.

Süper Lig'in açıklanmasıyla beraber hisselerinde büyük bir artış yaşanan ve yüzde 17.85 oranında değer kazanan Juventus günü 0.91 euro ile kapatırken, borsadaki değeri de 1.22 milyar euroya ulaşmıştı.

İngiliz takımlarının organizasyondan çekilmesiyle başlayan düşüş trendi Atletico Madrid ve Inter'in de çekilmesiyle hızla artarken, işler Juventus için bir anda terse döndü.

Hisseleri bir anda 0.78 euro'ya düşen Andrea Agnelli'nin takımı bu düşüşün önüne geçemedi.

Juventus yönetiminin en azından şu an için rafa kalkmış gibi görünen Avrupa Süper Ligi projesinin yerine nasıl bir projeyle hisselerini yeniden yükseliş trendine sokacağı ise henüz netleşmedi.

Andrea Agnelli ne söyledi?

Avrupa Süper Ligi projesinin İngiliz takımları olmadan gerçekleşemeyeceğinin altını çizen Agnelli, hayal kırıklığını gizlemedi:

"Bir yıldır kapalı olan stadyumlar ilginin düşmesine neden oldu. Benim kuşağımın futbola olan ilgisi çok daha büyüktü.

"Avrupa Süper Ligi'nin bu haliyle hayata geçmesi mümkün görünmüyor.

"15-24 yaş arasındaki gençlerin yüzde 40'ı futbola ilgi duymuyor. Gençler artık başka şeylerle ilgileniyor. Bu üzücü olay pandemiden dolayı daha da hızlandı."

"Gençlerin dijital dünyada ürettiklerine karşı çıkabilecek, sanal olanı gerçeğe dönüştürebilecek bir rekabete ihtiyacımız var. Call of Duty veya Fortnite oynayan gençleri yeniden futbola döndürmeliyiz."

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