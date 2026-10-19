Juventus, Portekizli Francisco Conceicao'ya cerrahi müdahale uygulamama kararı aldı. Oyuncu, pazar akşamı Lazio'ya 3-0 kaybedilen maçta omzunda çıkık yaşamıştı. Sakatlıktan iyileşmesi için konservatif tedavi uygulanacak.

Basında yer alan haberler pazartesi sabahı, Conceicao'nun Juventus'un Allianz Stadyumu'nda Lazio'ya 3-0 yenildiği karşılaşmada omzunda çıkık yaşadığını aktarmış, kulüp ise bu haberleri kısa süre önce internet sitesinde yayımladığı resmi bir açıklamayla doğrulamıştı.

Juventus açıklamasında şunları belirtti: "Francisco Conceicao'nun Lazio karşılaşmasında sol omzunda yaşadığı sakatlığın ardından oyuncu bu sabah kulübe bağlı tıbbi merkezde tanısal tetkiklerden geçti."

Açıklamada şunlar eklendi: "Tetkikler glenohumeral eklemde çıkık olduğunu ortaya koydu ve çıkık dün akşam yerine yerleştirildi. Oyuncuya konservatif tedavi uygulanacak ve rehabilitasyon sürecine halihazırda başlandı."

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"Football Italia" ağına göre, Conceicao'nun kasımdaki milli ara dönemine kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu da İtalya Ligi'nde Lecce, Genoa, Napoli ve Fiorentina ile oynanacak maçların yanı sıra Avrupa Ligi'ndeki Rennes ve AZ Alkmaar karşılaşmalarında forma giyemeyeceği anlamına geliyor.



