Juventus yeterince ikna oldu ve Teun Koopmeiners'ı dikkat çekici bir takas anlaşmasına dahil etmek istiyor

Juventus yoğun bir yaz transfer dönemi için hazırlanıyor. Kulübün büyük hedefleri var ve birçok önemli oyuncuyla adı anılıyor, ancak bunun için mevcut kadroda büyük bir temizlik yapılması gerekecek. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Teun Koopmeiners bu durumun mağduru olabilir.

Pembe renkli spor gazetesi, Juventus'un şu anda Evan N'Dicka'nın transferi için ciddi çalışmalar yürüttüğünü yazıyor. AS Roma'nın stoper oyuncusu mükemmel bir sezon geçiriyor ve Juventus tarafından Gleison Bremer'in yanında oynayacak "ideal takviye" olarak görülüyor.

Ancak anlaşma kolay olmayacak: FC Barcelona gibi kulüpler de ilgileniyor ve üstelik Roma, N’Dicka’nın fiyatını kırk milyon euro olarak belirledi. Juventus bu miktarı karşılayamayacak gibi görünüyor ve Koopmeiners ile bir takas anlaşması yapmak istiyor.

La Gazzetta'ya göre, "Hollandalı oyuncu Juve'de kendini evinde hissetmiyor." "Roma, son zamanlarda gelen Türk tekliflerinden çok daha cazip bir seçenek olabilir. Gasperini, onu kadrosuna katarak bir üst düzey oyuncuya sahip olurken, Juve de son yılların en kötü transferlerinden birinde sermaye kaybını önleyebilir," şeklinde sert bir sonuca varılıyor.

Şu anda Koopmeiners, Torino'da oldukça zor günler geçiriyor. Sezonun başlarında haftalarca ilk 11'de yer almıştı, gerçi stoper pozisyonunda, ancak son dönemde kısa süreli oyuna girişlerle yetinmek zorunda kalıyor.

Buna rağmen, Hollanda milli takımının Dünya Kupası kadrosunda yer alacağı kesin gibi görünüyor. Ronald Koeman, Norveç ile oynanan hazırlık maçında (2-1 galibiyet) Koopmeiners'i sağ kanatta oynattı ve bu, milli takım teknik direktörünün hoşuna gitti.

Koeman, Pazar günü NOS Studio Voetbal programında 27 kez Hollanda Milli Takımı forması giymiş olan Koopmeiners'i teselli ederek, “Koopmeiners, Dünya Kupası için kesinlikle hâlâ bir seçenek” dedi. “Şu anda biraz daha az forma giyiyor olsa da, Hollanda Milli Takımı'nda her zaman iyi performans göstermiştir.”