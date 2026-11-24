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Bir yanda gelecek ocak ayındaki transfer dönemine bakan ve Luciano Spalletti için tam anlamıyla bir santrfor almayı açıkça hedefleyen bir Juventus var. Diğer yanda ise bugüne ve rakamlara bakıldığında, kadrosundaki iki santrfordan biri olan Nick Woltemade'nin takımın performansı için artık vazgeçilmez hale geldiği görülüyor.

Transfer döneminin son gününde kiralık olarak gelen Alman forvet sahaya çıktığında Juventus'un performansı yükseliyor ve takım hücumda da daha tehlikeli hale geliyor. Tuttosport'a göre Newcastle, sezon sonunda oyuncunun bonservisini indirimli bir bedelle bırakmaya açık olduğunu bildirdi.

RAKAMLAR: Peki Woltemade gerçekten bu takımın fark yaratan oyuncusu haline mi geldi? 2002 doğumlu forvetin ilk 11'de başladığı yedi maçta Juve şu ana kadar hiç kaybetmedi: Beş galibiyet aldı, Fiorentina ve Rennes karşısında ise berabere kaldı. İlk 11'de yer almadığı maçlarda galibiyet sayısı yalnızca ikiye düştü. Bu galibiyetlerin sonuncusunda da oyuna girdikten sonra ikinci yarıda belirleyici rol oynadı.

Tuttosport'un aktardığı verilere göre Juventus, Woltemade sahadayken ortalama her 38 dakikada bir gol atıyor; o yokken bu süre 111 dakikaya çıkıyor. Takım, maç başına 1,5 net gol fırsatı yaratırken onsuz bu sayı 0,4'e düşüyor. İsabetli şut sayısı en az 17,5'ten 13'e, ortalama beklenen gol değeri de 1,8'den 1,1'e geriliyor.

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TAKIM ARKADAŞLARINA KATKISI: Woltemade, fiziği buna elverişli olsa da Spalletti'nin istediği fizik gücüne dayalı santrfor olmayabilir. Ancak takım arkadaşlarının üzerindeki baskıyı azaltıp onları daha tehlikeli hale getirerek tüm takıma katkı sağladığı kesin. Alman oyuncu, rakip stoperlerden en az birini sürekli meşgul ederek Kolo Muani'nin veya kanat oyuncularının koşu yapabileceği boşluklar açıyor. Oyunu ileride iyi okuyup takım arkadaşlarına top indiriyor ve asist yapıyor. Hava toplarında bilinen zorluklarına rağmen duran toplarda bile takım arkadaşlarının daha az sıkı markajla karşılaşmasını sağlıyor.

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ANLAŞMANIN ŞARTLARI: Woltemade'nin, yaz transfer döneminin son gününde Torino'ya 3,6 milyon euro kiralama bedeli ve buna eklenebilecek 500 bin euro bonus karşılığında geldiğini hatırlatmak gerekiyor. Ekonomik açıdan çok büyük bir yük getirmeyen bu geçici transfer, mevcut haliyle geleceğe dönük bir plan yapma imkânı sunmuyor.

Geçen 1 Eylül'de yayımlanan açıklama şöyleydi: "Juventus Football Club S.p.A., futbolcu Nick Woltemade'nin sportif hizmetlerinden 30 Haziran 2027'ye kadar geçici olarak yararlanma hakkını, 2,8 milyon euro bedel ve 0,8 milyon euro ek gider karşılığında Newcastle United FC'den almak üzere anlaşmaya vardığını duyurur. Bu bedel, futbolcunun sözleşmesi süresince belirli sportif hedeflere ulaşılması halinde en fazla 0,5 milyon euro artırılabilir".

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NEWCASTLE İNDİRİMLİ BONSERVİSE AÇIK: Yine de kesin konuşmak için erken. Newcastle, Stuttgart'tan yaklaşık 75 milyon euro karşılığında Premier Lig'e gelen Alman golcünün geleceğini bir süredir değerlendiriyor. O dönem 2025 yazıydı. Bir buçuk yıl sonra İngiliz kulübünün düşüncesi, sezon sonunda oyuncuyla yollarını kalıcı olarak ayırmak.

Bu nedenle Tuttosport'a göre Newcastle, yazın yapılan anlaşmada bir satın alma opsiyonu bulunmasa da Woltemade'nin kalıcı transferi için şimdiden görüşülebileceğini Juventus'a bildirdi. Bu, teknik anlamda bir satın alma opsiyonunun kullanılması değil, İtalyan kulübünün çok daha rahat karşılayabileceği, indirimli bir bedelle yapılacak transfer olacak.



Juventus karar verirken hem sosyal medyada bir idole ve aynı zamanda bir meme'e dönüşen "Bremen Devi"nin sezonunun geri kalanını hem de Spalletti'nin sezonunun nasıl ilerleyeceğini değerlendirecek. Juventus'un oyuncu satmadan önemli bir transfer dönemi geçirebilmesi için Şampiyonlar Ligi'ne dönmesi gerekecek.