Juventus, Vlahovic için tüm antrenmanlar grup halinde: Udinese maçı için kadroya çağrıldı

Juventus'un sabah antrenmanından önemli haber: Il Bianconero'nun bildirdiğine göre, Dusan Vlahovic tüm antrenmanı takımla birlikte tamamladı. Sırp forvet tamamen iyileşti, sadece forma ve kondisyonunu geri kazanması gerekiyor: bu nedenle hafta sonu Udinese maçında kadroya çağrılması bekleniyor. Kim bilir, belki Spalletti bu durumda ona maçın bir bölümünde şans verir.

UDINESE İLE GERİ DÖNÜŞ - Kas problemi artık neredeyse tamamen atlatıldı, ancak uzun bir aradan sonra sağlık ekibi temkinli davranmak istiyor gibi görünüyor. Spalletti, maç öncesi basın toplantısında, 14 Mart'ta Udinese ile oynanacak maçta Vlahovic'in sahalara döneceğini açıkladı.

SÖZLEŞME - Şampiyonanın bitimine kadar kalan son haftalar, 30 Haziran'da Juventus ile olan sözleşmesi sona erecek olan Vlahovic'in geleceği için de belirleyici olacak. David ve Openda'nın beklenenin altında kalan performansı, Juventus yönetiminin Sırp oyuncunun sözleşmesinin uzatılması için harekete geçmesine neden olabilir, ancak bunun için oyuncunun şu anki 12 milyonluk maaşında önemli bir indirim kabul etmesi gerekiyor. Bu rakam artık sürdürülebilir değil, özellikle de Juventus Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa: bir bakıma, Vlahovic'in performansı kendi geleceğini 'belirleyebilir'.