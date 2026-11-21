Juventus-Venezia: Maç bilgileri

Serie A - Hafta 12 22 Kas 2026 - 06:30 Allianz Stadium

Avrupa'daki ivme ve ligde kalma umudu: Yedinci Juventus, moral bulan Venezia'yı ağırlıyor

Juventus, Serie A'da Venezia'yı Torino'daki Allianz Stadium'da ağırlıyor. Luciano Spalletti'nin ekibi, tüm kulvarlardaki son beş maçında aldığı üç galibiyetin üzerine koymayı hedefliyor.

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Avrupa'da AZ Alkmaar'ı, ligde ise Napoli'yi üst üste mağlup eden Juventus, bu karşılaşmaya moralli çıkıyor. Ancak son maçında Fiorentina ile 2-2 berabere kalması, istikrar arayışının sürdüğünü gösterdi.

Spalletti, sağ kanattaki kadro tercihinde önemli bir sorunla karşı karşıya. Pierre Kalulu, Fiorentina maçından sonra yaşadığı arka adale sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Türkiye ile millî takım görevindeyken biseps femoris kasında sorun yaşayan Zeki Celik'in durumu ise ciddi biçimde şüpheli. Bu bölgedeki iki doğal seçenekten de yararlanamayan Spalletti, Weston McKennie'yi kanat beki olarak oynatmak ya da üçlü savunmaya dönmek zorunda kalabilir.

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Venezia, Allianz Stadium'a sıkıntılı bir durumda geliyor. Davide Nicola'nın ekibi, son beş Serie A maçının dördünü kaybetti ve bu süreçte altı gol yedi. Ligde 19. sırada yer alan Venezia'nın yakın dönemdeki tek olumlu sonucu, ekim ayında Napoli karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetti.

Konuk ekipte Bartol Franjic, Marin Sverko, Andrea Adorante ve Pasquale Mazzocchi de forma giyemeyecek. Bu eksikler, Nicola'nın kötü gidişatı durdurma çabasını daha da zorlaştırıyor.

Ligde yedinci sırada yer alan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı veren bir sıra için mücadele eden Juventus için zor günler geçiren rakibi karşısında evinde üç puan almak neredeyse şart.

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