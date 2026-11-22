Juventus, Allianz Stadium'da Venezia'yı 4-0 mağlup ederken ikinci yarıda fırsatları iyi değerlendirdi. Zorlu geçen ilk yarının ardından Nick Woltemade, Teun Koopmeiners, Juan Cabal ve Randal Kolo Muani'nin golleri, Luciano Spalletti'nin ekibine rahat bir galibiyet getirdi.

Reklam

Allianz Stadium'da iki farklı devre yaşandı. Juventus, dirençli Venezia savunmasını sonunda aşarak 4-0'lık net bir galibiyet aldı. İlk 45 dakikaya sonuç vermeyen bir top hâkimiyeti damga vurdu. Juventus, geride konumlanan 3-5-2 savunma düzenine karşı dikine oynamakta zorlandı. Topa yüzde 58 oranında sahip olmasına rağmen ilk yarıyı golsüz eşitlikle tamamlayan Juventus'un devre arasında taktiksel değişikliklere ihtiyacı vardı.

Woltemade'nin oyuna girişi, kilidin açılmasını sağladı. İkinci yarının başlamasından yalnızca sekiz dakika sonra golü bulan yedek oyuncu, Venezia'yı savunmaya kapanmaktan vazgeçmek zorunda bıraktı. Ardından goller peş peşe geldi: Koopmeiners farkı ikiye çıkardı, savunmacı Cabal üçüncü golü attı. Kolo Muani, 71. dakikada penaltıdan kaydettiği golle skoru belirledi. Juventus'un 2,01'lik gol beklentisi (xG), konuk ekibin 1,16'lık değerine karşı üstünlüğünü yansıtıyordu.

Kaleci ve savunma

Guglielmo Vicario - 7/10

İtalyan kaleci için nispeten sakin bir öğleden sonraydı; yalnızca bir kez kurtarış yapması gerekti. Asıl katkısını, geriden oyun kurarken takıma güvenli bir başlangıç sağlayan ve Juventus'un maç boyunca 576 pas yapmasına yardımcı olan paslarıyla verdi.

Zeki Celik - 6/10

Sağ bek, 68. dakikada yerini Federico Gatti'ye bırakmadan önce gösterişsiz ama istikrarlı bir performans sergiledi. Pozisyonunu iyi koruyarak Venezia'nın maç boyunca dörtte kalan kontra ataklarını etkisizleştirdi. Ancak hücumun son bölümünde biraz daha etkili olabilirdi.

Reklam Reklam

Juan Cabal - 8/10

Savunmadaki sağlamlığını nadir attığı gollerden biriyle birleştiren oyuncudan mükemmel bir performans geldi. Cabal, 65. dakikada fileleri bularak skoru 3-0'a taşıdı ve Venezia'nın geri dönüş umutlarını fiilen bitirdi. Konuk ekibe yalnızca bir isabetli şut izni veren savunma hattında önemli rol oynadı.

Related Topics

Gleison Bremer - 7/10

Kaptan, savunma hattını otoriteyle yöneterek örnek oldu. İkili mücadelelerde üstünlük kurdu ve ikinci yarıda takım hücuma daha fazla oyuncu gönderdiğinde bile savunmanın kompakt kalmasını sağladı. Pozisyon alışı, Juventus'un rakip yarı sahada baskıyı sürdürmesine yardımcı oldu.

Lloyd Kelly - 7/10

Kelly, savunmanın sol tarafında denge sağladı. Paslarında etkiliydi ve takımın maç boyunca yaptığı 15 ortaya katkıda bulundu. Venezia'nın kanatlardan hızlı hücuma çıkmaya çalıştığı az sayıdaki anda savunma farkındalığı belirleyiciydi.

Reklam

Orta saha

Weston McKennie - 7/10

Amerikalı oyuncu, kalabalık orta sahayı aşmak için gereken çalışkanlığı gösterdi. Orta sahadaki enerjisi, Juventus'un topa hâkim olmasını ve hücuma etkili biçimde geçmesini sağladı. Gol veya asist üretemese de taktiksel disiplini önemliydi.

Teun Koopmeiners - 8/10

Koopmeiners, bu takımın yaratıcı gücünün merkezinde neden yer aldığını göstermeye devam ediyor. İlk golden yalnızca birkaç dakika sonra, 59. dakikada yaptığı etkili vuruşla farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda fark yaratan, Venezia'nın hatları arasındaki boşlukları bulma becerisiydi.

Reklam

Douglas Luiz - 5/10

İlk yarıda hücumun son bölümünde oyuna etki etmekte zorlanan Brezilyalı için hayal kırıklığı yaratan bir maçtı. Savunmanın kilidini açamayınca, Spalletti'nin daha doğrudan bir oyun arayışı doğrultusunda devre arasında oyundan alındı.

Hücum

Kerim Alajbegovic - 5/10

Genç oyuncu, oyuncuların kalabalıklaştığı kanatta ritmini bulmakta zorlandı. Devre arasında yerini Woltemade'ye bıraktı ve bu hamle maçın seyrini tamamen değiştirdi. Disiplinli ve geride konumlanan bir savunmaya karşı onun için zorlu bir tecrübe oldu.

Reklam

Edon Zhegrova - 7/10

Zhegrova, kanatta sürekli tehdit oluşturdu ve Juan Cabal'ın 65. dakikadaki golünün asistini yaptı. Topla doğrudan rakip kaleye yönelmesi ve karşısındaki savunmacıyı geçebilmesi, Venezia savunmasını zorladı ve Juventus'un toplam 14 şuta ulaşmasına katkı sağladı.

Randal Kolo Muani - 8/10

Forvet, savunmacıları pozisyonlarından çıkarıp takım arkadaşlarına alan açarak hücum hattında akıllıca oynadı. Karşılığını 71. dakikada penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirip skoru 4-0'a taşıyarak aldı. Fiziksel varlığı, Venezia'nın üçlü savunmasını maç boyunca zorladı.

Reklam

Yedekler ve teknik direktör

Nick Woltemade - 9/10

Süper yedek tanımının karşılığıydı. Devre arasında oyuna girdi, 53. dakikada açılış golünü attı ve yalnızca altı dakika sonra Koopmeiners'ın golünün asistini yaptı. Oyuna girişi, etkisiz performansı farklı bir galibiyete dönüştürdü.

Pape Matar Sarr - 6/10

Devre arasında Douglas Luiz'in yerine girdi ve orta sahaya daha fazla mücadele gücü kattı. Atletizmi, Juventus'un maçın en verimli bölümünde önde baskıyı sürdürmesine yardımcı oldu.

Reklam

Federico Gatti - 6/10

Maçın kalan bölümünü tamamlamak için 68. dakikada Celik'in yerine girdi. Savunmaya sorunsuz uyum sağladı ve son dakikalarda takımın gol yememesine katkıda bulundu.

Andrea Cambiaso - 6/10

Cabal'ın yerine oyuna son bölümde girdi. Sol taraftaki yüksek teknik seviyeyi korudu ve oyunun temposunun düşmesine izin vermedi.

Reklam

Jeremie Boga - Puan yok

Son bölümde Kolo Muani'nin yerine oyuna girdi. Puan vermek için yeterince süre almadı.

Luciano Spalletti - 8/10

Spalletti, maç içindeki usta yönetimiyle hakkını verdi. İlk yarıda hücumda yeterince etkili olamadıklarını görüp devre arasında Woltemade ve Sarr'ı oyuna alması yerinde bir hamleydi. Yavaş oyun kurulumundan ikinci yarıda daha doğrudan bir yaklaşıma geçiş, Venezia'yı tamamen etkisiz bıraktı.