Juventus ve Torino Politeknik Üniversitesi, Systems Thinking for Sport & Entertainment alanındaki International Executive Master’ın ilk edisyonunu başlatıyor

Juventus ve Torino Politeknik Üniversitesi, PoliTO Master School aracılığıyla, spor ve eğlence sektöründeki yönetici ve profesyonellere yönelik yeni bir üst düzey eğitim programı olan Systems Thinking for Sport & Entertainment International Executive Master'ın ilk edisyonunu başlatıyor.





Executive Master, spor ve entertainment ekosistemlerinin giderek artan karmaşıklığını sistemik ve entegre bir yaklaşımla anlayıp yönetebilecek profiller yetiştirmeyi amaçlıyor. Juventus'un Chief People, Culture& Esg Officer'ı Greta Bodino, "Bu master, Juventus'un vizyonu ile Politeknik'in teknolojisini bir araya getirme kıvılcımından doğdu" derken, "Program boyunca kulübümüzde staj olmayacak ancak mezuniyet töreni Allianz Stadium'da yapılacak" ifadelerini kullandı. Giorgio CHIELLINI ise, "Umut, zaman içinde kalıcı olabilecek sistemler yaratmak için bilimsel yetkinlikler kazandırmak" dedi ve Juventus'un evinde düzenlenen konferansta konuşan Juventus yöneticisi, "Bunun Politeknik ile birlikte hayata geçecek daha birçok projenin ilki olmasını umuyoruz" diye ekledi.





Master programında otuz kontenjan olacak; eğitim Ocak 2027'de başlayacak ve aynı yılın mayıs ayında sona erecek. Toplam beş ay sürecek programın dersleri İngilizce olarak, Torino Politeknik Üniversitesi öğretim üyeleri ile spor ve eğlence alanlarında faaliyet gösteren önde gelen bazı uluslararası kuruluşlardan uzmanlar tarafından verilecek. Torino Politeknik Üniversitesi Rektörü Stefano Corgnati, "Juventus bize kendimizi hemen ailenin bir parçası gibi hissettirdi, bulduğumuz atmosfer her şeyi kısa sürede yapmamıza olanak tanıdı ve bu hiç de sıradan değil" dedi. Torino Politeknik Üniversitesi Yatkınlık Odaklı Eğitim Okulu Direktörü Emilio Paolucci ise, "Program, yüz yüze ve çevrim içi dersler arasında yaklaşık 60-70 saatten, buna ek olarak project work bölümünden ve elbette çalışmadan oluşacak" diye konuştu.