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2010-12 döneminde Marco Motta, Juventus'ta bek olarak forma giydi. 1986 doğumlu futbolcu, 2018'de Omonia Lefkoşa'da oynayan ilk (ve bugüne kadar son) İtalyan oldu. Omonia Lefkoşa, bugün Avrupa Ligi'nde Juventus'un rakibi.

“Proje iddialıydı. Avrupa'nın önde gelen liglerinden gelecek futbolcular ve kurulacak yapıyla ezeli rakipleri APOEL Lefkoşa'ya meydan okumak için hazırlanmıştı. Ancak sezon ortasına gelindiğinde sportif direktör de teknik direktör de değişmişti…” diye hatırlıyor Gazzetta dello Sport'a konuşan Motta.

“Kesinlikle farklı bir yerdi. Orada deplasman yolculuklarının otobüsle en fazla birkaç saat sürdüğü bir ligde oynanıyor; futbol okulundayken bile böyle bir şey yaşamamıştım. Genel olarak Yunan etkisi, futbolcular açısından da belirgindi ama bizim takımımız özellikle uluslararası bir yapıdaydı. Öyle ki bana projeyi sunduklarında Seedorf'u teknik direktör olarak getirmeyi düşünüyorlardı. Ancak hiç gelmedi” diye ekliyor.

İstikrarsız bir görüntü sergileyen bugünkü Juventus hakkında ise şunları söylüyor: “En çok, Spalletti gibi çok iyi bir teknik direktörleri olduğu için üzülüyorum. Roma'da onunla çalıştım ve umarım uzun süre görevde kalır. Onu istekli ve kararlı görüyorum. Dışarıdan bakınca her şey hep daha kolay görünüyor ama Juventus en üst seviyeyi hedeflemeli. Umarım çok yakında o seviyelere geri döner.”

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Spalletti hakkında da şöyle konuşuyor: “İki maç haftasının ardından istifa etmeye karar verdiğinde soyunma odasında dökülen onca gözyaşını hâlâ hatırlıyorum. Şimdi onu örnek alıyorum. Teknik direktör olarak Spalletti, Conte, Gasperini ve Ranieri'de gördüğüm özelliklere sahip olmak isterim. Her birinden yalnızca %5'ini alabilsem bile çok mutlu olurum.”