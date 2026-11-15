Juventus ve Napoli için Şampiyonlar Ligi hedefi uzaklaşıyor: Spalletti ve Allegri'nin geleceği belirsizliğini korurken bahis şirketlerine göre ilk alternatifler Conte ve Pioli

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Araya, Juventus ve Napoli için beklenen sevinç gelmeden girildi. Sırasıyla Fiorentina ve Lazio ile berabere kalan iki takım, Şampiyonlar Ligi potasına yaklaşma fırsatını değerlendiremedi. Juventus ile ilk dört sıra arasında altı, Napoli ile ise tam dokuz puan var. Bu tablo, Luciano Spalletti ve Massimiliano Allegri'nin koltuklarını giderek daha fazla tehlikeye atarken iki teknik direktör de yerlerine geçebilecek adaylarla karşı karşıya. Goldbet ve Better'ın bahis analistlerine göre Juventus için ilk alternatif, 5,00 oranla Antonio Conte'nin geri dönüşü. Onu, 6,00 oranla kulübün bir başka eski ismi Didier Deschamps izliyor. Stefano Pioli seçeneği ise 8,00 oranla daha geri planda. Ancak Pioli, 5,00 oranla Napoli'nin teknik direktörlüğü için başlıca aday. Napoli için Vincenzo Montella seçeneği de 8,00 oranla gündemde kalırken Sergio Conceicao ve Rafa Benitez'in geri dönüşü ihtimallerinin oranı 10,00.