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Amorim JashariGetty Images
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Juventus ve Milan’da işler böyle gitmez: Bahis şirketlerine göre Spalletti ve Amorim’in koltukları hâlâ tehlikede

AC Milan
Juventus

Millî maçlar öncesindeki dönemi, eylül ayındaki "krizi" yatıştıran iki ikna edici galibiyetle kapatmışlardı ancak Juventus ve Milan sahalara pek de iyi dönmedi. İki takım da sırasıyla Cagliari ve Sassuolo deplasmanlarında 1-1 berabere kaldı; yenilgi tadı bırakan bu sonuçlar, giderek daha baskın bir görüntü sergileyen Inter'in lider olduğu zirveyle aralarındaki farkı daha da açtı. Bu sonuçlar Ruben Amorim ve Luciano Spalletti'nin koltuklarını daha da sallıyor.


Portekizli teknik adam, Serie A'da yenilgisiz olmasına rağmen Betflag ve Better'da koltuğunu kaybetme riski daha yüksek olan isim. Noel'e kadar görevinden ayrılmasına 4,50 oran veriliyor. Eski İtalya millî takımı teknik direktörünün ayrılma oranı ise biraz daha yüksek: 5,00. Spalletti, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamamanın ardından düzelme belirtisi göstermeyen durum karşısında gerginlik işaretleri sergiliyor (maç sonrasında ihraç edilmesinde görüldüğü gibi).

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