Juventus ve AS Roma, Como maçındaki olumlu sonuç için Napoli'ye teşekkür ediyor

Como ile Napoli arasında oynanan ve beklentileri karşılayamayan İtalyan derbisi, Cumartesi günü golsüz sona erdi. Como açık ara daha iyi oynayan takımdı, ancak gol atılamadı. Bu sonuçla ikinci sıradaki Napoli, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı neredeyse garantiledi. Beşinci sırada yer alan Como, AS Roma'nın kendisini geçme ihtimalini göz önünde bulundururken, dördüncü sıradaki Juventus'un puan farkını beş puana çıkarabileceğini de biliyor.

İlk yarı 0-0 bittiği için bu küçük bir mucizeydi. Como açık ara en fazla ve en büyük fırsatları yakaladı, ancak Anastasios Douvikas gibi oyuncular gününde değildi. Eski FC Utrecht forveti, erken bir denemesinin Amir Rrahmani tarafından kale çizgisi üzerinde uzaklaştırıldığını gördü.

Napoli, Como'nun savunmasını ara sıra aşmaya çalıştı, ancak Como buna rağmen oldukça kolay bir şekilde direndi. Buna karşılık Como, gol fırsatları yaratmakta daha az zorlandı, ancak Martin Baturina da bu fırsatları değerlendiremedi. Hırvat oyuncu, yakın mesafeden şutu dışarı attı.

Napoli kalecisi Vanja Milinkovic-Savic de ara sıra şanslıydı; örneğin Assane Diao kaçırılmayacak bir fırsat yakaladı gibi göründü, ancak Sırp kalecinin şansı, Diao'nun topu kontrol edememesi oldu.

İkinci yarıda oyunda pek bir değişiklik olmadı: Como oyunu yönlendirdi, Napoli ise takip etti. Bu, Diao'ya bir fırsat daha sağladı ve bu kez kafası Milinkovic-Savic'in kalesinin hemen üzerinden dışarıya gitti. Kaleci, kısa bir süre sonra Baturina'nın gol atmasını engellemek için tam zamanında müdahale etti.

Maçın bitimine yaklaşık on dakika kala Napoli, öne geçmek için ciddi bir fırsat yakaladı. Scott McTominay derin bir pas aldı ve güzel bir kontrolün ardından hemen şut fırsatı yakaladı. İskoç oyuncunun şutu kaleyi birkaç santimetre ıskaladı.

O an Napoli'ye biraz güven verdi. Matteo Politano şut çekecek boşluk buldu ve bunu çok güzel bir şekilde yaptı, ancak onun da şutu direğe çarparak şanssızlık yaşadı. Maç 0-0 sona erdi; bu sonuç, Como'nun Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında pahalıya mal olabilir.