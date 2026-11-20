Ligde dokuz gol ve bir asist, İtalya Kupası'nın ilk turunda Avellino'ya karşı iki gol: 11 maçta 11 gol. Varela gollerini sıralarken Portekiz millî takımına da çağrıldı. Bu olağanüstü transfer hamlesi için Monza ve sportif direktör Obiang alkışı hak ediyor.

Reklam

Olağanüstü, çünkü onu birkaç ay önce Benfica'dan 2,5 milyona aldılar. Oysa Varela, sonrasında Tomas Bobcek'e yatırım yapmayı tercih eden Frosinone'ye çok yaklaşmıştı. Serie A gol krallığının şu anki lideri için transfer piyasasında heyecan verici ve hızla ilerleyen bir yarış başlıyor. Varela da hız kesmiyor: Millî takıma çağrıldı, Serie A'da müthiş bir etki yarattı ve şimdi büyük bir kulübe hemen geçme fırsatıyla karşı karşıya.

Bu büyük kulüp Benfica olmayacak; Portekiz ekibi onu geri getirmek için her teklifi eşitleyebilse de durum bu. 2005 doğumlu oyuncu, gelişimine katkısı ve profesyonel futbola adım atmasını sağlaması nedeniyle Benfica'ya minnettar. Ancak o dönemin artık geride kaldığını düşünüyor; çünkü dönse bile Yunan golcü Pavlidis'in gölgesinde kalacak. Bu durum Lizbon ekibi için büyük bir sorun değil: Benfica, Varela'nın ilerideki satışından elde edilecek kârın %20'sini alma hakkına sahip. Varela'ya duyulan ilgi ve attığı goller düşünüldüğünde, bu tutar oldukça yüksek olacak.

Varela için ilk harekete geçen kulüp, oyuncunun menajerlik ajansıyla çok iyi ilişkileri bulunan Napoli oldu. Napoli kendisini yarışta önde görebilir mi? Pek sayılmaz; çünkü Juventus son günlerde güçlü biçimde ilerliyor. Oyuncunun hâlâ nispeten düşük olan maaşı, gelişim potansiyeli ve Serie A'ya doğal uyumu, Carnevali ile Massara'yı ikna ediyor. İkili, Monza'dan bonservis bedelini sordu: 35 milyon euroluk garanti bir ödeme gerekiyor.

Yurt dışından gelen en büyük tehdit, Spurs'ün hücumdaki sorunlarını çözmek için Portekizli yeteneği düşünen De Zerbi'nin Tottenham'ı. Premier League'in cazibesi de oyuncuda kayda değer bir heyecan yaratabilir. Monza, Varela'nın golleri sayesinde sezonu ligde kalarak tamamlamak istiyor ancak ocak ayında gelebilecek yüksek tekliflere 'hayır' diyemez. Bir yanda oyuncunun hedefleri, diğer yanda hemen çok büyük bir transfer kârı elde etme ihtimali var. Varela ocak ayında ayrılırsa Francesco Camarda ismine dikkat: Camarda, ocakta Milan'dan kiralık olarak ayrılacak. İki yıl önce de Serie A'daki Monza'ya transfer olmaya çok yaklaşmış, ancak Ibrahimovic'in görüşmeleri durdurmasıyla transfer gerçekleşmemişti.