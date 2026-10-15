Juventus, perşembe akşamı Avrupa Ligi'nde son anda galibiyete uzandı. Celta de Vigo deplasmanında skor uzun süre eşit kaldı ancak Randal Kolo Muani, uzatma dakikalarında attığı golle maçın sonucunu 1-2 olarak belirledi.

Celta, geçen ay bu sezonki ilk Avrupa Ligi maçında Omonia Nicosia'ya 1-0 mağlup olmuştu. Juventus ise çok daha iyi bir başlangıç yapmış, NEC'i 5-0 yenmişti.

Teun Koopmeiners, NEC maçının aksine perşembe günü Juventus'un ilk 11'inde yer aldı. Pape Matar Sarr ile birlikte orta sahanın merkezinde görev yaptı. Eski Ajaxlı Francisco Conceição da konuk ekipte maça ilk 11'de başladı.

Maça iyi başlayan Celta, 18. dakikada öne geçti. Güzel bir atağın ardından Hugo Álvarez, yakın mesafeden topu ağlara gönderdi: 1-0.

Juventus, ilk yarıda bu gole karşılık veremedi. Ancak ikinci yarıya hızlı başlayan İtalyan ekibi, Conceição ile eşitliği yakalamaya yaklaştı. Kaleci Ionut Radu, onun iki şutunu da kurtardı.

Kısa süre sonra gol Nick Woltemade'den geldi. Koopmeiners'in uzun pası, biraz da şansın yardımıyla Marcos Alonso'ya çarpıp Alman forvetin önüne düştü. Woltemade de topu rahatça ağlara gönderdi: 1-1.

Son bölümde üstünlüğü ele geçiren Juventus, uzatma dakikalarında hak ettiği golü buldu. Oyuna sonradan giren Kolo Muani, kafa vuruşuyla skoru 1-2'ye taşıdı ve Juventus'u Avrupa Ligi'nde geçici olarak liderliğe yükseltti.