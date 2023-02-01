Fransız yıldız, üst üste yaşadığı sakatlıklar yüzünden bir türlü kendisine gelemedi.

NE OLDU? Pogba, Monza'ya karşı oynanan maçtan önce ısınırken taraftara el sallarken görüldü ve iyi bir şekilde geri döneceğine dair umutları artırdı.

Ve Juventus, şok bir yenilgiye uğradığı için maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Pogba'nın Coppa Italia'da Lazio'ya karşı ilk maçına çıkmasıyla ilgili artan bir iyimserlik vardı, ancak durum şimdilik böyle görünmüyor.

NE SÖYLEDİLER: Lazio maçı öncesinde sakatlıklarla ilgili konuşan Allegri, "Uzun süredir oynayamayan Bonucci dışında Pogba, ağrıları nedeniyle bizimle olamayacak" şeklinde açıklama yaptı.

Juve'nin hocasından gelen bu açıklama üzerine Pogba'nın sahalara dönmesini bekleyenler, yine hayal kırıklığına uğradı.

BÜYÜK RESİM: 2022 yazında Manchester United'dan Torino'ya serbest oyuncu olarak dönen Pogba, henüz Juve için oynayamadı.

Dizinden ciddi bir sakatlık geçirdi ve ameliyat olmak zorunda kaldı. Bu sakatlık nedeniyle, Katar'daki Dünya Kupası'nda da forma giyemedi.

O zamandan beri antrenmana geri dönmesine rağmen, hala bir maça katılmaya hazır değil ve Pogba'nın, sahalara ne zaman döneceği de bilinmiyor.

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POGBA İÇİN SIRADA NE VAR? Allegri, oyuncu için olası bir geri dönüş tarihinden bahsetmedi.

Pogba'nın Lazio maçını kesinlikle kaçıracağı ifade ediliyor.

Fransız orta sahanın, 8 Şubat'ta Serie A'da Salernitana ile oynayacakları maçta oynayıp oynamayacağı da büyük bir muamma...