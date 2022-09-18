Fransız yıldızın şok suçlamalarda bulunan ağabeyi Mathias, Fransa'da göz altına alındı.

Juventus'un Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba'nın kardeşi Mathias, dünyaca ünlü yıldıza yönelik gasp planı nedeniyle göz altına alındı.

Paul Pogba'dan para sızdırma planı doğrultusunda suçlanan ve gözaltına alınan Mathias, Reuters ve AFP'nin aktardığı bilgiye göre suç ortağı olduğu öne sürülen dört kişiyle birlikte tutuklandı. Konuya ilişkin olarak resmi soruşturmanın başladığı kaydedilirken, Mathias'ın avuaktı Yassine Bouzrou, müvekkilinin masum olduğunu ve itiraz edeceklerini söyledi.

Mbappe'ye büyü mü yaptı?

Fransız BFM TV'ye konuşan Bouzrou, kararın büyük bir haksızlık olduğunu ifade etti. Kardeşi hakkında çok sayıda özel bilgiyi ifşa etmekle suçlanan Mathias'a yönelik çıkacak karar büyük bir merakla bekleniyor. Dizinden ameliyat geçiren ve Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılabilmek için büyük bir mücadele veren Pogba, Fransa'nın son Dünya Kupası zaferinde önemli bir rol oynamıştı.

Mathias'ın Fransa Milli Takımı'nın ve PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'ye büyü yapmakla suçladığı Paul Pogba, bu sezon bedelsiz olarak transfer olduğu Juventus formasıyla henüz resmi bir maça çıkamamıştı. Manchester United kariyerini hayal kırıklığıyla noktalayan oyuncu, kariyerinin en iyi dönemini yaşadığı Juventus'a dönerek, son dönemde düşüşe geçen kariyerini yeniden ayağa kaldırmayı planlıyordu.