Kenan Yildiz, sakatlığı nedeniyle birkaç aydır sahalardan uzak kaldıktan sonra Juventus’a merakla beklenen dönüşüne yaklaşıyor. Yetenekli forvet, iyileşme süreciyle ilgili kısa süre önce olumlu bir açıklama yaparak bu aralık ayında yeniden sahaya çıkmayı hedeflediği tarihi açıkladı.

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Juventus'a sakatlık konusunda büyük müjde

Yildiz, sahalardan uzak kaldığı sıkıntılı dönemin ardından nihayet Juventus formasıyla yeniden oynamaya yaklaşıyor. 21 yaşındaki oyuncu, ağustostan bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Bu durum İtalyan kulübü için önemli bir darbe oldu. Tuttosport'a göre yetenekli forvet, Continassa tesislerinde bireysel antrenman programına yakında yeniden başlayacak.

Ardından maç kondisyonunu kazanmak için antrenman yükünü kademeli olarak artıracak. Yildiz, mevcut millî maç arasının hemen ardından forma giymeye hazır olmayacak. Juventus, en iyi fiziksel durumda dönmesini sağlamak için iyileşme sürecini dikkatle yönetiyor.

Yildiz dönüş takvimini açıkladı

Hücum oyuncusu, Bulgarelli 8 Numara ödülünü almak üzere pazartesi günü Bologna'daki törene katıldı. Etkinlik sırasında rehabilitasyon sürecine ilişkin oldukça olumlu bir gelişme paylaştı. Yildiz, törene katılanlara doğrudan yaptığı açıklamada «aralıkta» dönmeyi beklediğini doğruladı. Juventus'un 10 numarası, sahaya dönüp takım arkadaşlarına katkı sağlama isteğini dile getirdi.

Yildiz, fiziksel durumundan söz ederken «Kendimi iyi hissediyorum ve umarım yakında yeniden oynarım» dedi. «Juventus'u çok özledim. Futbol oynama hissini özledim.»

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10 numara olmadan mücadele

Juventus, sezonun ilk aylarını hücumdaki yaratıcı odağı olmadan geçirmek zorunda kaldı. Uzun ve sıkıntılı yokluğa rağmen Luciano Spalletti, sakatlığı bahane olarak kullanmayı reddetti.

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Kulüp ve sağlık ekibi, Yildiz'in kademeli dönüşü için net bir takvim belirledi. Şu anda en gerçekçi hedef, 14 Aralık Pazartesi günü Allianz Stadium'da oynanacak Monza maçında dönmesi. Yildiz ise önümüzdeki iki haftada fiziksel durumu elverirse bu süreci hızlandırmak istiyor. Teknik ekip, antrenman yükünü artırırken günlük gelişimini yakından takip edecek.

Forveti kritik maçlar bekliyor

Monza maçı öncelikli hedef olmaya devam etse de Juventus, Yildiz'in maç kadrosuna daha erken girebileceğini umuyor. Daha erken hazır hâle gelmesi, yoğun kış fikstürü öncesinde takıma ihtiyaç duyduğu desteği sağlayacak.

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İyileşme süreci hızlanırsa 6 Aralık'ta evinde Udinese'ye karşı oynanacak lig maçında forma giyebilir. Alternatif olarak, yalnızca dört gün sonra Bükreş'te Hapoel Be’er Sheva'ya karşı oynanacak Avrupa Ligi maçı için takımla seyahat edebilir. Aralıkta dönüşü, Juventus'a sezon ortasında büyük bir güç katacak. Yildiz şimdi bu dönüşü gerçekleştirmek için tüm dikkatini Continassa'daki bireysel çalışmalarını tamamlamaya verecek.